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Суд Советского района Минска вынес приговор Елене Модиной

30.04.2020 19:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суд Советского района Минска вынес приговор Елене Модиной: 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина была задержана по подозрению в мошенничестве. По материалам уголовного дела, обвиняемая на протяжении двух лет обманывала людей, представляясь и мужчиной, и женщиной, подделывала голос и меняла акценты произношения. Пострадали 14 человек. Общая сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей и 640 евро! Суд взыскал с обвиняемой  более 12 тысяч рублей  в пользу пятерых потерпевших.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Советского района Минска вынес приговор Елене Модиной: 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина была задержана по подозрению в мошенничестве. По...
 
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