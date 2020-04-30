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Суд Советского района Минска вынес приговор Елене Модиной
30.04.2020 19:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуд Советского района Минска вынес приговор Елене Модиной: 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина была задержана по подозрению в мошенничестве. По материалам уголовного дела, обвиняемая на протяжении двух лет обманывала людей, представляясь и мужчиной, и женщиной, подделывала голос и меняла акценты произношения. Пострадали 14 человек. Общая сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей и 640 евро! Суд взыскал с обвиняемой более 12 тысяч рублей в пользу пятерых потерпевших.
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Суд Советского района Минска вынес приговор Елене Модиной: 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина была задержана по подозрению в мошенничестве. По...
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