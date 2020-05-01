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Выросли выплаты пенсионерам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений Первомай принес белорусам хорошие новости. В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, а также доплат пенсионерам в...

Первомай принес белорусам хорошие новости. В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, а также доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет. С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. Он меняется раз в квартал и теперь составляет 246 рублей. Это больше почти на 7 рублей, чем предыдущий показатель.Бюджет прожиточного минимума традиционно тянет за собой повышение детских пособий. Во-первых, единовременное. В связи с рождением первого ребенка оно составит 2 тысячи 467 рублей, при рождении второго и последующих - 3 тысячи 454 рубля.Также в Минтруда пересмотрели размеры минимальных потребительских бюджетов. Например, на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц он составит 406 рублей.Также выросли выплаты пенсионерам. Повышение коснется неработающих от 75 лет и старше, инвалидов, героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей и других категорий.