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В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений

01.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первомай принес белорусам хорошие новости. В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, а также доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет. С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. Он меняется раз в квартал и теперь составляет 246 рублей. Это больше почти на 7 рублей, чем предыдущий показатель.

Бюджет прожиточного минимума традиционно тянет за собой повышение детских пособий. Во-первых, единовременное. В связи с рождением первого ребенка оно составит 2 тысячи 467 рублей, при рождении второго и последующих - 3 тысячи 454 рубля.

Также в Минтруда пересмотрели размеры минимальных потребительских бюджетов. Например, на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц он составит 406 рублей.

Выросли выплаты пенсионерам


Также выросли выплаты пенсионерам. Повышение коснется неработающих от 75 лет и старше, инвалидов, героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей и других категорий.

 
 
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Первомай принес белорусам хорошие новости. В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, а также доплат пенсионерам в...
 
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