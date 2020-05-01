|
В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений
01.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервомай принес белорусам хорошие новости. В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, а также доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет. С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. Он меняется раз в квартал и теперь составляет 246 рублей. Это больше почти на 7 рублей, чем предыдущий показатель.
Бюджет прожиточного минимума традиционно тянет за собой повышение детских пособий. Во-первых, единовременное. В связи с рождением первого ребенка оно составит 2 тысячи 467 рублей, при рождении второго и последующих - 3 тысячи 454 рубля.
Также в Минтруда пересмотрели размеры минимальных потребительских бюджетов. Например, на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц он составит 406 рублей.
Выросли выплаты пенсионерам
Также выросли выплаты пенсионерам. Повышение коснется неработающих от 75 лет и старше, инвалидов, героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей и других категорий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первомай принес белорусам хорошие новости. В стране выросли размеры детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, а также доплат пенсионерам в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)