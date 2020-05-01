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ФПБ на защите прав человека труда

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первомай без маевок, митингов. Средства перечислят на закупку защитных и дезсредств Первомай проходит в непривычном формате, без маевок, митингов. Принято решение все расходы перечислить на закупку защитных и дезсредств для работников...

Первомай проходит в непривычном формате, без маевок, митингов. Принято решение все расходы перечислить на закупку защитных и дезсредств для работников предприятий.Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал председатель Федерации профсоюзов. Больше века ФПБ стоит на защите прав человека труда. Пандемия повлияла и на их работу. Созданы кассы взаимопомощи, из них уже оказывается помощь нуждающимся.Кроме этого, работает спецфонд страхования и поддержки медиков, корректируется рабочий день, профсоюзы организовывают доставку горячих обедов.