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Первомай без маевок, митингов. Средства перечислят на закупку защитных и дезсредств

01.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первомай проходит в непривычном формате, без маевок, митингов. Принято решение все расходы перечислить на закупку защитных и дезсредств для работников предприятий. 

Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал председатель Федерации профсоюзов. Больше века ФПБ стоит на защите прав человека труда. Пандемия повлияла и на их работу. Созданы кассы взаимопомощи, из них уже оказывается помощь нуждающимся.

ФПБ на защите прав человека труда


Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Суть праздника труда - это объединение трудящихся. И сегодня как раз тот случай, когда надо объединиться всем для борьбы с пандемией. И сегодня ФПБ в этом направлении делает очень много. Мы сфокусировали свою работу по нескольким направлениям. Первое, все профкомы за счет своих денег приобретают защитные средства для работников своих предприятий. За март-апрель  оказано материальной помощи на порядка 5 миллионов рублей. Это более 20 тысяч касс профсоюзов. 20 тысяч организаций, предприятий. И сегодня это большая помощь и поддержка".

Кроме этого, работает спецфонд страхования и поддержки медиков, корректируется рабочий день, профсоюзы организовывают доставку горячих обедов.

 
 
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Первомай проходит в непривычном формате, без маевок, митингов. Принято решение все расходы перечислить на закупку защитных и дезсредств для работников...
 
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