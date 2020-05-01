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Вся правда об артишоке
01.05.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАртишок - загадочное для нас растение. Любители итальянской архитектуры и французской кухни знакомы с ним ближе. Но если мы не можем немедленно отправиться в путешествие, почему бы не попробовать вырастить экзот на белорусской земле?
Артишок - растение из семейства Астровые. Его родина - Средиземноморский регион и Канарские острова.
Помните, какие артишоки мы видели в теплице у витебской дачницы Валентины Никоновой. Правда, в середине лета мы сняли только красивую резную листву. До плодов еще было далеко. Да и наша хозяйка выращивала артишок только для декоративности.
Он дает где-то в сентябре месяце побег сильнейший и на нем раскрывается такой похожий на розу цвет.
На этот раз мы полны решимости получить и плоды. За советами и практикой "Дача" отправилась в Воложинский район, в питомник "Морозник".
Артишоки - это шок! На самом деле представителей этого семейства вы видели на лугах, это чертополох. И даже цветок артишока, когда он зацветает, похож чем-то на чертополох. Но сама корзинка крупнее, и этим ценится. Ее можно употреблять в пищу, она достаточно крупная, с ладонь.
Артишоки вместе со спаржей и ревенем относятся к деликатесным овощам. В пищу идут нераскрывшиеся бутоны артишока.
Вообще в теплых странах артишок - это многолетник, но у нас выращивается как летник. Мы его сажаем достаточно рано весной, на рассаду, потом высаживаем в грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков. И уже в конце августа - сентябре можем сообирать урожай и наслаждаться таким изысканным блюдом, как артишок. Он отваривается и с соусами употребляется в пищу.
Дачный эксперимент начинается!
Для посева артишока нам нужны семена. Мы их замочили на сутки в воде, чтобы они набухли и быстрее проросли. Прежде, чем посадить, мы делаем отверстия в дне, чтобы вода стекала, растение не замокало и хорошо себя чувствовало. Итак, насыпаем небольшое количество грунта. У артишока достаточно длинная, как морковка, корневая система, то есть, совсем мало грунта не подойдет. Нам нужно, чтобы хорошо корень пророс и чтобы при пикировке потом не сильно его травмировать.
Плоды артишока тонизируют, успокаивают кашель, очищают кровь и растворяют камни в почках.
Вот такого плана семена у нас. Чем-то похожи на расторопшу, кто сажал у себя на участке, достаточно крупные, с ними не запутаетесь, не пересыпьте. Крупно одиночно сажаем семена в грунт.
Грунт, в который садят артишоки, - обычный торфяной, а вот присыпать все-таки лучше другим.
Мы используем кокосовый грунт. Он рыхлый, легкий, водопроницаемый, отдельные частички не слеживаются, не комкуются, и росткам через них легко пробиться. И бывает, на торфе появляется мох или какая-то зеленая плесень, а на кокосовом нет. Мы используем, он хорошо себя зарекомендовал.
Присыпаем, уплотняем и подписываем, чтобы помнить, что и когда посадили.
Сейчас польем, закроем и поставим в теплое место на проращивание. Поливаем немного - до влажного грунта, но не сильно мокрого, чтобы растение не было в большом количестве воды. Вот видно, что вода просочилась у нас до дна. Все полито, закрываем крышечкой, ставим в теплое место, это может быть теплица или подоконник.
Крышка контейнера немедленно запотела - парниковый эффект в действии. Но не забывайте иногда проветривать, до всходов - 2-3 недели.
Ждем всходов, когда появится первый настоящий листик, пересаживаем, пикируем. И где-то в конце мая высаживаем в грунт на солнечное место и ухаживаем как за обычной культурой огородной. Если у вас растут перцы и помидоры, вы их подкармливаете, не забывайте про артишоки, чтобы он был красивенький, жирненький и хорошо рос. И уже в конце августа - начале сентября можно будет снимать первый урожай на пробу.
Артишок - теплолюбивое растение. Для его посадки лучше выбрать место, защищенное от холодных ветров.
Дачный Instagram уже отметил успешное выращивание артишоков. Например, в Бресте. Растение неприхотливое, утверждают любители экзотов. Мол, растет, как обычная трава. Нежный ореховый вкус сизых бутонов. Да и массивный артишок отлично смотрится в цветнике.
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Артишок - загадочное для нас растение. Любители итальянской архитектуры и французской кухни знакомы с ним ближе. Но если мы не можем немедленно отправиться в...
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