ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вся правда об артишоке

01.05.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Артишок - загадочное для нас растение. Любители итальянской архитектуры и французской кухни знакомы с ним ближе. Но если мы не можем немедленно отправиться в путешествие, почему бы не попробовать вырастить экзот на белорусской земле? 

Артишок - растение из семейства Астровые. Его родина - Средиземноморский регион и Канарские острова.

Помните, какие артишоки мы видели в теплице у витебской дачницы Валентины Никоновой. Правда, в середине лета мы сняли только красивую резную листву. До плодов еще было далеко. Да и наша хозяйка выращивала артишок только для декоративности. 

Он дает где-то в сентябре месяце побег сильнейший и на нем раскрывается такой похожий на розу цвет.

На этот раз мы полны решимости получить и плоды. За советами и практикой "Дача" отправилась в Воложинский район, в питомник "Морозник". 

Вся правда об артишоке


Артишоки - это шок! На самом деле представителей этого семейства вы видели на лугах, это чертополох.  И даже цветок артишока, когда он зацветает, похож чем-то на чертополох. Но сама корзинка крупнее, и этим ценится. Ее можно употреблять в пищу, она достаточно крупная, с ладонь. 

Артишоки вместе со спаржей и ревенем относятся к деликатесным овощам. В пищу идут нераскрывшиеся бутоны артишока. 

Вообще в теплых странах артишок - это многолетник, но у нас выращивается как летник. Мы его сажаем достаточно рано весной, на рассаду, потом высаживаем в грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков. И уже в конце августа - сентябре можем сообирать урожай и наслаждаться таким изысканным блюдом, как артишок. Он отваривается и с соусами употребляется в пищу. 


Дачный эксперимент начинается! 


Для посева артишока нам нужны семена. Мы их замочили на сутки в воде, чтобы они набухли и быстрее проросли. Прежде, чем посадить, мы делаем отверстия в дне, чтобы вода стекала, растение не замокало и хорошо себя чувствовало. Итак, насыпаем небольшое количество грунта. У артишока достаточно длинная, как морковка, корневая система, то есть, совсем мало грунта не подойдет. Нам нужно, чтобы хорошо корень пророс и чтобы при пикировке потом не сильно его травмировать. 

Плоды артишока тонизируют, успокаивают кашель, очищают кровь и растворяют камни в почках.

Вот такого плана семена у нас. Чем-то похожи на расторопшу, кто сажал у себя на участке, достаточно крупные, с ними не запутаетесь, не пересыпьте. Крупно одиночно сажаем семена в грунт. 

Грунт, в который садят артишоки, - обычный торфяной, а вот присыпать все-таки лучше другим. 


Вся правда об артишоке

Мы используем кокосовый грунт. Он рыхлый, легкий, водопроницаемый, отдельные частички не слеживаются, не комкуются, и росткам через них легко пробиться. И бывает, на торфе появляется мох или какая-то зеленая плесень, а на кокосовом нет. Мы используем, он хорошо себя зарекомендовал. 

Присыпаем, уплотняем и подписываем, чтобы помнить, что и когда посадили. 

Сейчас польем, закроем и поставим в теплое место на проращивание. Поливаем немного - до влажного грунта, но не сильно мокрого, чтобы растение не было в большом количестве воды. Вот видно, что вода просочилась у нас до дна. Все полито, закрываем крышечкой, ставим в теплое место, это может быть теплица или подоконник. 

Крышка контейнера немедленно запотела - парниковый эффект в действии. Но не забывайте иногда проветривать, до всходов - 2-3 недели. 

Ждем всходов, когда появится первый настоящий листик, пересаживаем, пикируем. И где-то в конце мая высаживаем в грунт на солнечное место и ухаживаем как за обычной культурой огородной. Если у вас растут перцы и помидоры, вы их подкармливаете, не забывайте про артишоки, чтобы он был красивенький, жирненький и хорошо рос. И уже в конце августа - начале сентября можно будет снимать первый урожай на пробу. 

Артишок - теплолюбивое растение. Для его посадки лучше выбрать место, защищенное от холодных ветров. 

Дачный Instagram уже отметил успешное выращивание артишоков. Например, в Бресте. Растение неприхотливое, утверждают любители экзотов. Мол, растет, как обычная трава. Нежный ореховый вкус сизых бутонов. Да и массивный артишок отлично смотрится в цветнике. 

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артишок - загадочное для нас растение. Любители итальянской архитектуры и французской кухни знакомы с ним ближе. Но если мы не можем немедленно отправиться в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Микрозелень выращивается для макропользы. Богата она витаминами, микро и макроэлементами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика