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Микрозелень - это маленькие ростки культурных растений

Самые витаминные микрорастения: кинза, красная капуста, зеленый дайкон и гранатовый амарант.

Самая модная и ЗОЖная микрозелень или, как говорит молодежь, микрогрин - это все-таки клевер и пажитник.

Где брать семена?

Так как все-таки нужно есть микрозелень? Куда ее добавлять?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Микрозелень выращивается для макропользы. Богата она витаминами, микро и макроэлементами Как в небольшой теплице умещается множество растений? Кукуруза, горох, пажитник, клевер, подсолнечник, мангольд и еще добрый десяток культур. Потому что все это...

Как в небольшой теплице умещается множество растений? Кукуруза, горох, пажитник, клевер, подсолнечник, мангольд и еще добрый десяток культур. Потому что все это микрозелень. Но выращивается она для макропользы.Микрозелень - это маленькие ростки культурных растений, которые мы выращиваем в фазе двух листиков и срезаем тогда, когда в них только начинает концентрироваться жизнь.Вот этому гороху - 10-12 дней, и он уже суперфуд. Микрозелень богата витаминами, микро и макроэлементами.Сергей - будущий агроном. Но учебу он совмещает своим делом - выращиванием микрозелени. Считается, что микрозелень появилась в 1980-х годах в Сан-Франциско, где местные повара стали добавлять микрозелень в блюда. Микрозелень пришлась по вкусу американцам и европейцам, потому что она полезна и красива. Еще и вкусна.На микроезелень можно садить любые виды трав и овощей. Горошек. Например, пажитник. Его еще называют грибная трава. На самом деле, невероятный пряный и невероятно вкусный. Есть еще клевер. Тоже очень классное и красивое растение. Имеет очень маленькие листики и приятно смотрится, красиво смотрится на тарелке. Есть лук-чернушка - вкус у микрозелени в 20 крат больше, чем у обычного лука. Есть еще люпин. Но не тот, который садят на полях, а овощной.Мы привыкли, что горошек мы едим горошинами, кукурузу - початками и россыпью, а подсолнечник - семечками. Но и в виде микрозелени они тоже прекрасны! Например, тот же подсолнечник!У него очень яркий и насыщенный вкус. Его легко выращивать и может вырастить каждый человек в офисе, у себя на работе или дома. Или на приусадебном участке. Также есть кукуруза, у нее очень яркий и сладкий вкус. Это происходит из-за химической реакции с крахмалом и переходом его в глюкозу. Но единственное, что обязательно нужно выращивать в темноте. Это главное условие проращивания кукурузы. Также есть люпин, очень интересная травка - красивая текстура и довольно насыщенный вкус тоже.Желтая кукурузочка, зеленый подсолнух - не знаю, что красивее.Употребляют люди, которые занимаются фитнесом и спортом. В клевере много белка, витаминов. А это пажитник. Он благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет суставы, мышцы, дает тонус организму, и это очень важно для людей, которые занимаются фитнесом.Пажитник или шамбала - растение семейства бобовых. Семена используют в индийских блюдах, а молодые побеги как приправу к мясу и сырам.Для микрозелени не нужно сильно большой влажности либо света, достаточно комнатной температуры и дневного освещения. Мы свои растения в теплице подсвечиваем, чтобы ускорить процесс роста. Но подсветка в основном ускоряет рост на 2-3 дня. Умеренный полив - это основное, что нужно делать для микрозелени.Для начала нам нужен контейнер, в котором будут дырочки. Обязательно: для того, чтобы уходили излишки влаги. Второое: нам понадобится коврик из агроволокна или обычная салфетка. Главное, чтобы субстрат был нейтральный и легко проходила влага. И уходила в том случае, если вы случайно перелили, слишком много добавили воды.Совет такой - чтобы избежать плесени и грибков, нужно найти проверенных поставщиков на рынке или покупать семена в специализированных магазинах.Для того, чтобы посеять микрозелень, мы берем коврик из минеральной ваты, смачиваем его водой - не обильно, а умеренно, просто чтобы смочить. И добавляем семена - сеем не густо, чтобы они не соприкасались друг с другом. В среднем на такой стандартный лоток уходит до 2 г. Для микрозелени важно, чтобы она прорастала в темноте. Мы используем контейнер, прижимаем его и оставляем так на двое суток. Через 2 суток мы получаем готовые ростки, выставляем их на свет и оставляем на 5 суток. Все - микроезелень готова.Но семена микрозелени разные, от очень мелких до довольно-таки крупных.С крупными семенами так быстро не получится, их нужно замочить. Возьму в пример подсолнечник. Мы берем немного семян, буквально на лоток их нужно в районе 7-10 г. Замачиваем их в воде и оставляем на 6-8 часов. После этого проводим те же самые операции, что и с остальными видами микрозелени. Садим, прижимаем и оставляем. Через 7 дней подсолнечник будет готов.Кинзу, укроп и петрушку, которые содержат эфирные масла, нужно перед посадкой на микрозелень вымачивать в воде не меньше суток.Микрозелень редиса отличает самый острый, даже жгучий вкус и пряный аромат. Это как будто съел сразу кучу редисок в один присест. Но есть и другие, не менее яркие варианты.Это микрозелень мангольда, она очень полюбилась поварам из-за очень интересной формы и цвета. Она еще при этом невероятно вкусная. Зелень мангольда сложна тем, что семена нужно предварительно замочить. Потом подержать их в темноте до прорастания. Но спустя 10 дней после посадки вы получите такую великолепную культуру, как мангольд. Вот посмотрите, какая она красивая.Мангольд нужно поливать два раза в день, а микрозелень клевера долго хранится, но это уже нюансы, которые будет знать профи. А в основном все просто.Самое волшебное в микрозелени - это то, что она быстро растет. Буквально через 3 дня вы уже увидите такие росточки. Также можно обратить внимание на горох. Ему буквально 2-3 дня, а через 10 дней он образует такую огромную зеленую массу и такие великолепные завитки.Куда вам только вздумается. В салаты, шейки, холодные и горячие блюда. В супы и даже можно есть просто так! Она невероятно вкусная и полезная.А можно просто собрать свой салат "ассорти".