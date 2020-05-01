Часть средств, заработанных на республиканском субботнике, пойдет на реконструкцию мемориалов

Источник материала: Радзiма





В республиканском субботнике, который прошел 25 апреля, по предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн, передает БелТА со ссылкой на заместителя премьер-министра Владимира Кухарева, который возглавлял рабочую группу по подготовке и проведению субботника. Люди работали в различных местах, занимались приведением в порядок своих населенных пунктов, благоустройством общественных мест, посадкой леса. Как и было предусмотрено, 50 % собранных денег остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Эти средства будут направлены на благоустройство населенных пунктов, мест воинских захоронений и памятников, подготовку детских лагерей. Еще 50 % пойдет на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Госорганы, местные власти, другие организации провели субботник на рабочих местах или благоустраивали историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовили детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках субботника высаживал деревья на территории Национального парка «Припятский», передает корреспондент БелТА.

В Могилёвской области в республиканском субботнике приняли участие более 250 тыс. человек. Руководство облисполкома и областного Совета депутатов озеленяло территорию вблизи одной из школ города, там было высажено более 100 туй. Работы по благоустройству и наведению порядка также велись на территориях других учебных заведений областного центра, в Подниколье, на местах воинских захоронений, сообщается на mogilevnews.by.

Глусский районный комитет БРСМ к республиканскому субботнику приурочил старт акции «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». Свои усилия активисты молодежной организации объединили с районным объединением профсоюзов и советом ветеранов. Вместе они убирали территории, красили ограждения на захоронениях времен Великой Отечественной войны, расположенных в Розлевичах и Жуковичах. Работать вместе, сообща наводить порядок в таких памятных местах — хорошее и нужное дело, уверена исполняющая обязанности первого секретаря ОО «БРСМ» Анна Мартынова, именно поэтому такая традиция живет и поддерживается из года в год, считает она.

Трудовые коллективы района наводили порядок на своих производственных территориях и объектах, ставили ограждения на улицах городского поселка. Кипела также работа по благоустройству и озеленению в школьных и детсадовских дворах, а работники отдела по образованию, спорту и туризму убирали территории памятников, над которыми они взяли шефство. Всего же, по предварительной информации, которую сообщили редакции в отделе экономики Глусского райисполкома, в нашем районе на различных местах (в том числе и на своих рабочих) и в различных работах в рамках субботника было занято около 3900 человек, сумма совместно заработанных средств превысила 9 тысяч рублей.