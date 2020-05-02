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Родительское безразличие дает горькие плоды. В 2019 году 5 кореличских подростков преступили закон

02.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В 2019 году за совершение различных преступлений в республике осуждено 727 несовершеннолетних, 135 из которых преступили закон, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 16 – под влиянием наркотических веществ. За совершение преступлений против жизни и здоровья осуждено 40 подростков.

Родительское безразличие дает горькие плоды. В 2019 году 5 кореличских подростков преступили закон

На территории Кореличского района в 2019 году зарегистрировано 5 преступлений, совершенных несовершеннолетними, из которых одно – против жизни и здоровья человека.

Ноябрьской ночью 2019 года в центре г.п. Кореличи несовершеннолетний Б., повздорив с подростком Г., ударил его в лицо. Молодой человек упал на асфальт и потерял сознание. В результате получил телесные повреждения в области головы, относящиеся к категории тяжких.

Приговором суда Кореличского района несовершеннолетний Б. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. На основании ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года. Кроме этого, в качестве компенсации морального вреда обвиняемый должен выплатить потерпевшему денежную компенсацию в размере 10000 рублей. Если же у него нет самостоятельного заработка, эту сумму придется заплатить его родителям.

Безусловно, в том, что подросток совершил преступление, есть и вина родителей. Ведь они не проконтролировали, где находился их сын в тот вечер, упустили что-то важное в его воспитании.

Родители должны знать и помнить о том, что юношеский возраст имеет свои особенности и противоречия: подростки уже не хотят слушаться взрослых, однако еще не способны проявлять сознательную дисциплину и самоконтроль. Очень важно, чтобы в этот переломный период родители были рядом с детьми. Ведь безразличие по отношению к подросткам, попустительство, равнодушие и недостаток требовательности могут привести к серьезным проблемам с законом.

Виктор АВДОКУШИН,
заместитель прокурора Кореличского района,
младший советник юстиции

 
 
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В 2019 году за совершение различных преступлений в республике осуждено 727 несовершеннолетних, 135 из которых преступили закон, находясь в состоянии
 
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