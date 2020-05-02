Есть ли гарантия на товар, приобретённый в ломбарде?

Источник материала: Полесская правда



– Хочу приобрести товар в ломбарде. Дадут ли мне на него гарантию и смогу ли я вернуть товар по закону «О защите прав потребителей»?

На вопрос отвечает заместитель прокурора Волковысского района Павел Силюк.

– Возникшие между покупателем и ломбардом отношения под сферу Закона «О защите прав потребителей» не подпадают. В соответствии с п. 3 Указа Президента Республики Беларусь № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» ломбарды являются микрофинансовыми организациями. Защита прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями (в т. ч. ломбардами), регулируется нормами названного Указа, Гражданского кодекса, а также Правилами самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного и домашнего использования, которым обеспечено исполнение обязательств по договору, и его самостоятельной реализации коммерческой микрофинансовой организацией.

Этими Правилами регулируются отношения, возникающие при осуществлении коммерческой микрофинансовой организацией самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, сумма оценки которого на дату заключения договора микрозайма не превышает 100 базовых величин.

В соответствии с пунктами 8 и 9 Правил при продаже заложенного имущества, имеющего гарантийный срок, если он не истек, покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной заменяющий его документ, подтверждающий право на использование оставшегося гарантийного срока (при наличии такого документа). Реализованное заложенное движимое имущество возврату коммерческой микрофинансовой организации лицом, его приобретшим, не подлежит.