ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Есть ли гарантия на товар, приобретённый в ломбарде?

02.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Есть ли гарантия на товар, приобретённый в ломбарде?
– Хочу приобрести товар в ломбарде. Дадут ли мне на него гарантию и смогу ли я вернуть товар по закону «О защите прав потребителей»?

На вопрос отвечает заместитель прокурора Волковысского района Павел Силюк.

– Возникшие между покупателем и ломбардом отношения под сферу Закона «О защите прав потребителей» не подпадают. В соответствии с п. 3 Указа Президента Республики Беларусь № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» ломбарды являются микрофинансовыми организациями. Защита прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями (в т. ч. ломбардами), регулируется нормами названного Указа, Гражданского кодекса, а также Правилами самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного и домашнего использования, которым обеспечено исполнение обязательств по договору, и его самостоятельной реализации коммерческой микрофинансовой организацией.

Этими Правилами регулируются отношения, возникающие при осуществлении коммерческой микрофинансовой организацией самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, сумма оценки которого на дату заключения договора микрозайма не превышает 100 базовых величин.

В соответствии с пунктами 8 и 9 Правил при продаже заложенного имущества, имеющего гарантийный срок, если он не истек, покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной заменяющий его документ, подтверждающий право на использование оставшегося гарантийного срока (при наличии такого документа). Реализованное заложенное движимое имущество возврату коммерческой микрофинансовой организации лицом, его приобретшим, не подлежит.

По сообщению Волковысского новостного портала «Наш час»

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Представители региональной и местной власти проведут сегодня прямые линии
К республиканскому субботнику присоединились и сотрудники и учащиеся Пинского лицея сельхозпроизводства »
Новости дня
Новости общества
 
На рынке в Бресте начали продавать белорусскую клубнику. Сколько стоит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика