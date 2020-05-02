В 2019 году суд Кореличского района дважды отменил дисциплинарные взыскания к работникам

Источник материала: Полымя

Трудовое законодательство Республики Беларусь устанавливает дисциплинарную ответственность за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей.





Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если он нарушил требования законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, обязанности по трудовому договору (контракту), должностные инструкции, приказы (распоряжения) нанимателя, технические правила. Если же человек отказывается выполнять общественные поручения, работу, не входящую в круг его трудовых обязанностей, либо не может сделать ее по состоянию здоровья, он не нарушает трудовую дисциплину, и меры дисциплинарного взыскания к нему не могут быть применены. Неисполнение работником трудовых обязанностей по не зависящим от него причинам также не является дисциплинарным проступком.

Согласно ст. 198 Трудового кодекса Республики Беларусь за совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику такие меры дисциплинарного взыскания, как замечание, выговор, лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев, увольнение.

При необоснованном привлечении работника к дисциплинарной ответственности во всех случаях, кроме увольнения, человек вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам, созданную у нанимателя. Если человек не согласен с решением комиссии, она не рассмотрела его заявление в 10-дневный срок или не вынесла по нему решение, трудовой спор рассматривается в суде.

В 2019 году судом Кореличского района рассмотрено два трудовых спора об отмене дисциплинарного взыскания.

В первом случае работника лишили надбавки за трудовой стаж на 3 месяца за халатное отношение к своим должностным обязанностям. Он обратился в комиссию по трудовым спорам с заявлением об отмене дисциплинарного взыскания, однако комиссия не поддержала его. Тогда работник обратился в суд, который установил, что труженик не совершал дисциплинарного проступка, а решение нанимателя о наложении дисциплинарного взыскания было незаконным. Ведь принималось оно шестью членами Правления вместо положенных по Уставу семи. Суд признал примененное к работнику наказание необоснованным и отменил его.

Во втором случае наниматель объявил выговор работнику за недостоверное отражение бухгалтерских данных, что стало причиной несвоевременного информирования директора о наличии на складе 30 кг излишков зерна и их неоприходовании в срок. Работник также обратился в суд с иском об отмене приказа нанимателя.

После обращения работника в суд было установлено, что он верно отразил цифры в первичных учетных документах, не нарушил срок оприходования излишков. Это означало, что дисциплинарная ответственность к работнику применена незаконно, и суд отменил приказ нанимателя о применении дисциплинарного взыскания.

Справочно

Если при рассмотрении дела установлено, что примененная нанимателем мера дисциплинарного взыскания не соответствует тяжести дисциплинарного проступка, степени вины работника, его предшествующей работе и поведению на производстве, суд может признать применение такого дисциплинарного взыскания незаконным и отменить его. Если же дисциплинарное взыскание применено нанимателем обоснованно, суд в удовлетворении заявленных требований об отмене дисциплинарного взыскания отказывает.

Татьяна ИВАНОВА,

ведущий специалист суда Кореличского района