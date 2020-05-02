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Новая серия проекта "На контроле Президента" расскажет о стремлении белорусов не забыть ни одного бойца Великой Отечественной войны

02.05.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока история живет в таких памятных местах, в людях, память о подвиге жива и у всего народа. Агентство теленовостей готовит к эфиру новую серию проекта "На контроле Президента". В ней - о стремлении белорусов не забыть ни одного бойца Великой Отечественной войны. Мы помним каждого.

 
Теги: Новости
 
 
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Пока история живет в таких памятных местах, в людях, память о подвиге жива и у всего народа. Агентство теленовостей готовит к эфиру новую серию проекта "На контроле...
 
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