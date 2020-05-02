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Ровно неделя остается до Дня Великой Победы

02.05.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сильна своими традициями. И эти дни наполнены особым смыслом. Ровно неделя остается до Дня Великой Победы. Каждый год 9 Мая мы отмечаем торжественно. А этот год еще и юбилейный. 75 мирных лет. Сегодня все мы вспоминаем уроки прошлого и, главное, тех, ради кого сейчас (в наши дни) мы обязаны быть вместе - сплоченными и едиными. Пожалуй, эти слова как никогда приобретают особый смысл. 


Белорусский народ - народ-победитель. И это чувство гордости - наш источник силы


И, конечно, в эти дни все наше внимание, тепло и забота направлена им - главным героям - ветеранам. Именно они - пример исключительной стойкости и мужества. Шли последние дни перед Победой. Так, 2 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова совместно с войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева полностью заняли столицу фашистской Германии город Берлин! Большая часть войск Берлинского гарнизона, оборонявшего город, осознав бесполезность сопротивления, сложила оружие и сдалась в плен в 3 часа после полудня. Спустя некоторое время был написан приказ о капитуляции фашистской Германии.

И вот наши дни. Героические подвиги, истории и судьбы каждого белоруса объединил патриотический проект "Беларусь помнит. Помним каждого". Вся следующая неделя пройдет под мирным символом - цветов яблони: белорусы возложат цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и Могилам Неизвестных Солдат во всех уголках нашей страны. Присоединиться к патриотической эстафете, почтить минутой молчания память героев и поблагодарить их за 75 мирных лет сможет каждый. А еще внести свой вклад в реставрацию и восстановления тех мест, которые не позволят молодому поколению забыть цену Великой Победы. Около 9 тысяч захоронений сегодня вписаны в маршрут по местам боевой славы.

 
 
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Беларусь сильна своими традициями. И эти дни наполнены особым смыслом. Ровно неделя остается до Дня Великой Победы. Каждый год 9 Мая мы отмечаем торжественно. А этот...
 
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