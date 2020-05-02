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В Гродно стартовал очередной этап реконструкции Старого замка
02.05.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ него входят кровельные работы на средней башне, внутренняя отделка помещений и укрепление склона Замковой горы. Строение воссоздают в том виде, в каком оно было во времена короля Речи Посполитой Стефана Батория.
О ходе работ - Юрий Карнелович. Подсобные помещения историко-археологического музея в Гродно переполнены коробками с экспонатами. Еще год назад они составляли экспозицию Старого замка. Сейчас в нем идет масштабная реконструкция, и временная смена прописки исторических ценностей – мера вынужденная.
Началу реконструкции предшествовала работа археологов
Реконструкция одного из древнейших замков страны - дело не быстрое. Только на подготовительные работы и создание проекта ушло несколько лет. Специалисты досконально изучили документы, начиная с 14 века. А перед приходом строителей на территории работали археологи. Сегодня строительно-монтажные работы на южной стене и двух башнях замка практически завершены. Активно ведется внутренняя отделка помещений и монтаж кровли. Приобрели свой исторический вид и въездные ворота.
Десятки уникальных специалистов задействованы в реконструкции
После реконструкции замок будет выглядеть, как при короле Речи Посполитой Стефане Батории. Его украсят многочисленные каменные карнизы и плиты. Облицовкой гранитом и песчаником сегодня занимаются специальные рабочие. Задача у них не из легких, вес отдельных элементов может доходить до тонны.
Еще один немаловажный этап реконструкции замка - это укрепление склона
Строителям практически вручную необходимо насыпать около 600 кубометров земли. При этом укрепить ее специальной тканью и обрешеткой. И все для того, чтобы дождевая вода не размыла строение. А учитывая, что уклон Замковой горы порядка 60 градусов, работать приходится в снаряжении для альпинизма. Но, несмотря на все сложности, первую линию реконструкции планируют завершить уже в этом году.
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В него входят кровельные работы на средней башне, внутренняя отделка помещений и укрепление склона Замковой горы. Строение воссоздают в том виде, в каком оно было...
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