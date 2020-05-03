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Назначен новый директор Пинского лесхоза

03.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен новый директор Пинского лесхоза
Директором государственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз» назначен Павел Павлович Гнедько.

Назначен новый директор Пинского лесхозаРодился в д. Корзуны Копыльского района Минской области в 1976 году. В 2006 году окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова по специальности «лесное хозяйство». С 1995 до 2013 года работал лесником, мастером леса, лесничим в ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».

До назначения с 2013 года занимал должность главного лесничего Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».

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