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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
03.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в отдельных районах страны пройдут сильные дожди, ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Несмотря на это, столбик термометра поднимется до 22 тепла.
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Сегодня в отдельных районах страны пройдут сильные дожди, ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Несмотря на это, столбик термометра...
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