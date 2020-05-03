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Новую музейную экспозицию хотят открыть 22 июня в Восточном форту Брестской крепости

03.05.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской крепости готовятся открыть экспозицию, посвященную последнему очагу сопротивления — Восточному форту — и ее самому известному герою — Петру Гаврилову, пишет Zarya.by.


Фото: Валерий Король, Заря

По сегодняшней оценке, количество помещений Восточного форта на двух этажах достигает порядка сотни. Осмотреть и ознакомиться можно будет практически со всеми их них, а вот будущей экспозиции отводится лишь чуть более десятой части — примерно четыреста двадцать «квадратов». Продолжительность экскурсии предположительно составит полтора часа, причем ее маршрут пройдет не только изнутри, но и снаружи, затрагивая мемориальную зону.

— Если ситуация будет складываться нормально — планируем открытие к 22 июня — Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Пока успеваем, идем в графике, — сообщил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.

Но уже сейчас наиболее интересные фишки экспозиции анонсированы и не являются тайной за семью печатями. Встречать посетителей на входе будет… крепостной кирпич, который сам по себе является уникальной исторической ценностью. Период его производства охватывает относительно небольшой хронологический «отрезок» — с 1864-го по 1869 годы: об этом можно судить по датам, которые оставляли, видимо, как традицию на память тогдашние изготовители или строители.

Инсталляции, фотографии и… бомбы

В одном из залов экспозиции будет наглядно отображена история Восточного форта.

— В связи с быстрым развитием нарезной артиллерии появилась необходимость строить, модернизировать и укреплять сооружения. Этот форт — своего рода «ключик» к тому, что наша Брестская крепость из бастионного типа позже была превращена в фортовую, — рассказала замдиректора по научной работе Лариса Бибик.

Еще в одном зале посетителям будет демонстрироваться знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й армии. Интересна его история: младший сержант Родион Семенюк вместе с двумя другими бойцами завернули его в брезент, положили в ведро, взятое из конюшни, а потом закрыли еще одним — цинковым ведром и так закопали в одном из казематов. Целым и невредимым оно было откопано в 1956 году.

— Это единственное из боевых знамен, которое сохранилось в таком хорошем состоянии: от остальных находили фрагменты чехлов. Сейчас оно находится в музее обороны крепости. Оттуда мы его перенесем сюда. Расскажем также о знаменах других воинских частей, — отметила Лариса Бибик.

Наиболее драматичная страница обороны форта — его бомбардировка: в еще одном зале ее наглядно отразят «точками» светильники, обозначающие места попадания — огромные воронки. Как свидетельствовалось в немецких донесениях, «29.6. с 8.00 авиация сбросила много 500-килограммовых бомб, однако безрезультатно. Столь же безуспешным оказался новый интенсивный артобстрел Восточного форта танками и штурмовыми орудиями, несмотря на то, что стены в некоторых местах были разрушены. После полудня авиация опять начала сбрасывать 500-кг бомбы. Когда при этом была сброшена 1800-кг бомба, попавшая в угол стены крепости, русские смягчились». К слову, известны даже ее точные размеры: 3.50 на 60 сантиметров.

— Для того, чтобы точно попасть в форт такой бомбой, сначала искали хорошего летчика-аса, при этом противник использовал белые простыни, укладывая их так, чтобы ему сверху была хорошо видна цель. От взрыва в городе задрожали стекла, — раскрывает подробности заместитель директора мемориала.

Гаврилов в скульптуре

Не забыта и центральная фигура обороны Восточного форта: в одном из его казематов установят скульптурную композицию Петра Гаврилова. В боевом донесении командира 45-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Шлипера его называют «душой сопротивления»: Петр Михайлович и был тем самым «неизвестным майором», которого в конце июня противник ни среди погибших, ни среди плененных советских воинов не обнаружил.

«К исходу дня (30 июня. — Прим. Е.Л.), когда все вокруг пылало, гитлеровцы ворвались в расположение нашего гарнизона. Те, кто уцелел, в большинстве своем раненые и контуженные, были захвачены в плен. Но некоторым защитникам форта все же удалось укрыться в подземных убежищах. В их числе был и я», — вспоминал позже Гаврилов. Свой последний бой на 32-й день войны он принял в маленьком угловом каземате с двумя бойницами близ полковой конюшни.

— Это самый последний оплот обороны крепости — в чем заключается и великое значение этого проекта. Здесь поставлена наша должная точка перед памятью тех, кто защищал Восточный форт, — подчеркнула Лариса Бибик.

В героической истории обороны Восточный форт имел особое значение: в случае войны здесь должны были остаться лишь отдельные подразделения, остальным было приказано покинуть крепость, однако гитлеровцы упредили этот вариант и заблокировали все возможные входы-выходы. Все, кто не успел пробиться через Северные ворота отошли в Восточный форт — в том числе и командир 44-го стрелкового полка майор Петр Гаврилов. Под его руководством около 400 офицеров и солдат превратили это место в самый долгий и упорный очаг сопротивления наступающим частям вермахта.

 
 
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Продолжительность экскурсии предположительно составит полтора часа.
 
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