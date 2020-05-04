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Тепло, но пасмурно и ветрено. Погода в Витебске на неделе

04.05.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе будет тепло: температура в северном областном центре поднимется до +17°C, сообщает Белгидромет. Однако солнечных дней почти не будет.


Фото: Ольга Буракова

4−5 мая, в понедельник и вторник, — до 16 градусов тепла. Без осадков, пасмурно.

В среду — усиление ветра порывами до 16 м/с. Температура +15…17°С. Дождь и ветер.

В четверг, 7 мая, — днем +11…13°С. Довольно сильный ветер, но без осадков.

В пятницу погода исправится: будет солнечно, без дождя и ветра. А на термометре — до +14°С.

Хорошей недели, друзья!

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На неделе будет тепло: температура в северном областном центре поднимется до +17°C.
 
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