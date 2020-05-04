|
Тепло, но пасмурно и ветрено. Погода в Витебске на неделе
04.05.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе будет тепло: температура в северном областном центре поднимется до +17°C,
4−5 мая, в понедельник и вторник, — до 16 градусов тепла. Без осадков, пасмурно.
В среду — усиление ветра порывами до 16 м/с. Температура +15…17°С. Дождь и ветер.
В четверг, 7 мая, — днем +11…13°С. Довольно сильный ветер, но без осадков.
В пятницу погода исправится: будет солнечно, без дождя и ветра. А на термометре — до +14°С.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе будет тепло: температура в северном областном центре поднимется до +17°C.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)