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Ни дня без дождя. Погода в Гомеле на неделе
04.05.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна пришла. Но такой ли май мы ждали? На предстоящей неделе снова похолодает, а еще и зальет,
В понедельник еще тепло — до +20°C, но уже сыро — дожди и грозы.
Во вторник и среду — +15°C, ливни и грозы.
В четверг снова дождливо и еще холоднее — всего +13°C и северный ветер порывами до 17 м/сек.
Прояснится лишь к концу рабочей недели. В пятницу утром еще возможен дождь, но днем уже +15°C и солнечно.
Хорошей недели!
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Весна пришла - но такой ли май мы ждали?
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