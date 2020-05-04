ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ни дня без дождя. Погода в Гомеле на неделе

04.05.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Весна пришла. Но такой ли май мы ждали? На предстоящей неделе снова похолодает, а еще и зальет, сообщает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник еще тепло — до +20°C, но уже сыро — дожди и грозы.

Во вторник и среду — +15°C, ливни и грозы.

В четверг снова дождливо и еще холоднее — всего +13°C и северный ветер порывами до 17 м/сек.

Прояснится лишь к концу рабочей недели. В пятницу утром еще возможен дождь, но днем уже +15°C и солнечно.

Хорошей недели!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна пришла - но такой ли май мы ждали?
 
Новости дня
Новости общества
 
Теплоход «Гродно» открыл сезон водных прогулок по Мухавцу. Сколько стоит билет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика