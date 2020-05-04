Ни дня без дождя. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Весна пришла. Но такой ли май мы ждали? На предстоящей неделе снова похолодает, а еще и зальет, сообщает pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник еще тепло — до +20°C, но уже сыро — дожди и грозы.

Во вторник и среду — +15°C, ливни и грозы.

В четверг снова дождливо и еще холоднее — всего +13°C и северный ветер порывами до 17 м/сек.

Прояснится лишь к концу рабочей недели. В пятницу утром еще возможен дождь, но днем уже +15°C и солнечно.

Хорошей недели!

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