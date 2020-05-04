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Не такого мая мы ждали. Все о погоде в Бресте на этой неделе

04.05.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода решила напомнить брестчанам о необходимости физического дистанцирования и самоизоляции. Прогноз на новую рабочую неделю такой, что только дома и сидеть: дожди, грозы и жалкие +18°С. Не таким мы тебя представляли, май!


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность, сообщает AccuWeather. Утром температура воздуха составит +14°С. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +18°С, а к вечеру опустится до +10°С. Ближе к ночи возможен дождь.

Во вторник пройдут дожди. Утром воздух прогреется до +15°С, днем — до +17°С. С вероятностью 50% возможны грозы, сообщает pogoda.by. К вечеру осадки прекратятся, похолодает до +8°С.

Среда тоже будет ненастной. Утром и днем пройдут дожди. Вечером будет облачно. Максимальная температура воздуха будет +16°С.

Дожди обещают и в четверг. Утром воздух прогреется до +14°С, днем столбик термометра поднимется до +18°С.

Пятница будет облачной, но без осадков. В первой половине дня будет 14 градусов тепла, во второй потеплеет до +16°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Прогноз на новую рабочую неделю такой, что только дома и сидеть: дожди, грозы и жалкие +18°С.
 
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