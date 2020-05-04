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Не такого мая мы ждали. Все о погоде в Бресте на этой неделе
04.05.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода решила напомнить брестчанам о необходимости физического дистанцирования и самоизоляции. Прогноз на новую рабочую неделю такой, что только дома и сидеть: дожди, грозы и жалкие +18°С. Не таким мы тебя представляли, май!
В понедельник будет переменная облачность, сообщает
Во вторник пройдут дожди. Утром воздух прогреется до +15°С, днем — до +17°С. С вероятностью 50% возможны грозы, сообщает
Среда тоже будет ненастной. Утром и днем пройдут дожди. Вечером будет облачно. Максимальная температура воздуха будет +16°С.
Дожди обещают и в четверг. Утром воздух прогреется до +14°С, днем столбик термометра поднимется до +18°С.
Пятница будет облачной, но без осадков. В первой половине дня будет 14 градусов тепла, во второй потеплеет до +16°С.
Хорошей недели, друзья!
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Прогноз на новую рабочую неделю такой, что только дома и сидеть: дожди, грозы и жалкие +18°С.
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