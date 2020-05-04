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Теплоход «Гродно» открыл сезон водных прогулок по Мухавцу. Сколько стоит билет?
04.05.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Открылся сезон водных прогулок по реке Мухавец на теплоходе «Гродно»,
Взрослый билет обойдется в 6 рублей, школьников, инвалидов и пенсионеров прокатят за 4,20 рубля, детей до 7 лет — бесплатно.
Теплоход отчаливает от центрального причала по средам, четвергам и пятницам в 16.00, 18.00 и 20.00. По выходным и праздничным дням — в 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
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Спойлер: детям до 7 лет - бесплатно.
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