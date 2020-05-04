Теплоход «Гродно» открыл сезон водных прогулок по Мухавцу. Сколько стоит билет?

Источник материала: Tut.by

Открылся сезон водных прогулок по реке Мухавец на теплоходе «Гродно», сообщает Zarya.by.

Фото: Заря

Взрослый билет обойдется в 6 рублей, школьников, инвалидов и пенсионеров прокатят за 4,20 рубля, детей до 7 лет — бесплатно.

Теплоход отчаливает от центрального причала по средам, четвергам и пятницам в 16.00, 18.00 и 20.00. По выходным и праздничным дням — в 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.