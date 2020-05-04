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В Речицком районе пройдут тренировочные стрельбы. Будьте осторожны!

04.05.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельская пограничная группа сообщает о том, что в мае в Речицком районе будут проходить тренировочные стрельбы.

Боевые стрельбы пройдут с 4 по 8 мая, с 11 по 15 мая, с 18 по 22 мая и с 25 по 29 мая с 10.00 до 18.00 на стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242, которое находится в районе Якимовки, Чижовки и Борщевки.

Пограничники просят не приближаться к стрельбищу во время учений.

 
 
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Пограничники просят не приближаться к стрельбищу во время учений.
 
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