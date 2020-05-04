ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Салют за 3 тысячи долларов запустят в Витебске на День Победы

04.05.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ожидается, что салют в Витебске в День Победы обойдется в 7000 рублей. Закупку услуг по устройству фейерверка проводит городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций, сообщают «Народные новости Витебска».

Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23.00. Он должен состоять из 1050 выстрелов различного типа и калибра.

Ориентировочная стоимость фейерверка — 7 тысяч рублей. Он оплачивается за счет бюджета.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23.00.
 
Новости дня
Новости общества
 
Не такого мая мы ждали. Все о погоде в Бресте на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика