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Салют за 3 тысячи долларов запустят в Витебске на День Победы
04.05.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ожидается, что салют в Витебске в День Победы обойдется в 7000 рублей.
Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23.00. Он должен состоять из 1050 выстрелов различного типа и калибра.
Ориентировочная стоимость фейерверка — 7 тысяч рублей. Он оплачивается за счет бюджета.
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Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23.00.
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