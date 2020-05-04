Салют за 3 тысячи долларов запустят в Витебске на День Победы

Источник материала: Tut.by

Ожидается, что салют в Витебске в День Победы обойдется в 7000 рублей. Закупку услуг по устройству фейерверка проводит городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций, сообщают «Народные новости Витебска».

Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23.00. Он должен состоять из 1050 выстрелов различного типа и калибра.

Ориентировочная стоимость фейерверка — 7 тысяч рублей. Он оплачивается за счет бюджета.