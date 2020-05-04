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Областной этап акции "На славу общей Победы" завершился в Могилеве

04.05.2020 14:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ее приурочили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Во славу Великой Победы" - уникальная республиканская акция памяти. В могилевской области 1508 братских могил. Волонтеры посетили места захоронения и собрали с этих мест землю.

Виктория Городецкая, первый секретарь БРСМ (Славгород): "В память о своих дедах, о своих прадедах, я считаю, это прекрасная возможность поучаствовать нашей молодежи всей. Потому что затронуло семьи каждого человека".

С каждым годом все меньше и меньше очевидцев тех трагических событий, единственным свидетелем остается земля. Организаторы подчеркивают, акция "На славу общей Победы" создает новую культуру памяти о Великой Отечественной войне. И теперь главными и единственными хранителями памяти остается молодежь.  

Артем Шевкунов, первый секретарь БРСМ (Дрибин): "Ежегодно к 9 мая и, не только к 9 мая, на протяжении всего года, наша молодежная организация БРСМ проводит акции, запускает новые проекты по увековечиванию памяти наших воинов погибших".

Земля с мест захоронений будет перевезена в Минск в крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Федор Повный, настоятель храма Всех Святых: "Я благодарю руководство области за эту замечательную акцию, которая соответствует не просто памяти. Я думаю, они нам за это не только скажут спасибо, но и помогут справиться с теми трудностями, в отношении которых у нас еще мало опыта, у них гораздо больше".

Поисковики утверждают, около 300 тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Могилевщины, так и не были опознаны. Поэтому впереди у специалистов масштабная работа по поиску утраченных имен.

 
Теги: Минск
 
 
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Ее приурочили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Во славу Великой Победы" - уникальная республиканская акция памяти. В могилевской...
 
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