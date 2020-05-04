В Гродно вынесли приговор руководителю кружка робототехники, который курил марихуану с детьми

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор руководителю частного кружка робототехники, который курил вместе с учениками марихуану, сообщает Блог Гродно s13.ru.



Фото: 015.by

Мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств. Также его обвиняли в склонении к потреблению наркотических средств и предоставлении помещений, организации либо содержании притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств.

Руководитель кружка приговорен к 7 годам колонии усиленного режима. Кроме этого, он обязан выплатить штраф в 6750 белорусских рублей и компенсировать судебные издержки в 1067 рублей.

Прокурор просил приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы в условиях строгого режима. Защита, в свою очередь, просила переквалифицировать дело на менее тяжкую часть статьи 328 и вынести минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, руководителя частного кружка робототехники задержали в октябре прошлого года на рабочем месте — в офисе, который он снимал для занятий в центре города. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Взрослые были уверены , что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям, и настаивали на более тщательной проверке случившегося.

Всего в деле было трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.

Руководитель кружка рассказывал , что с детьми марихуану не курил, а предлагал ученикам лишь полынь и шалфей, но все обставлял так, чтобы это выглядело, как что-то незаконное: закрывал на ключ дверь, говорил шепотом. В общем, якобы «создавал некую иллюзию».

В своем последнем слове обвиняемый настаивал на своей невиновности, а также попросил учесть суд, что у него трое маленьких детей.

— Хочу поблагодарить суд за столь детальное изучение дела. <…> Также хочу еще раз сказать, что у меня трое детей, жена. Очевидно, что я не виноват, поэтому прошу суд зачесть тот период, что я уже отсидел, и отпустить меня к моим родным, — говорил в своем последнем слове обвиняемый.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.