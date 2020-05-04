|
В Гродно вынесли приговор руководителю кружка робототехники, который курил марихуану с детьми
04.05.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно вынесли приговор руководителю частного кружка робототехники, который курил вместе с учениками марихуану,
Мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств. Также его обвиняли в склонении к потреблению наркотических средств и предоставлении помещений, организации либо содержании притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств.
Руководитель кружка приговорен к 7 годам колонии усиленного режима. Кроме этого, он обязан выплатить штраф в 6750 белорусских рублей и компенсировать судебные издержки в 1067 рублей.
Прокурор просил приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы в условиях строгого режима. Защита, в свою очередь, просила переквалифицировать дело на менее тяжкую часть статьи 328 и вынести минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.
Напомним, руководителя частного кружка робототехники
Всего в деле было трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.
Руководитель кружка
В своем последнем слове обвиняемый настаивал на своей невиновности, а также попросил учесть суд, что у него трое маленьких детей.
— Хочу поблагодарить суд за столь детальное изучение дела. <…> Также хочу еще раз сказать, что у меня трое детей, жена. Очевидно, что я не виноват, поэтому прошу суд зачесть тот период, что я уже отсидел, и отпустить меня к моим родным, — говорил в своем последнем слове обвиняемый.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в деле было трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого - не менее 9,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)