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В Островецком районе задержали литовца, который пришел в Беларусь по железной дороге
04.05.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские пограничники задержали жителя Вильнюса, который шел вдоль железной дороги из Литвы в Беларусь. Мужчина хотел дойти до России,
В ночь на второе мая с помощью системы видеонаблюдения пограничники обнаружили неизвестного, который шел вдоль железнодорожных путей из Литвы в Беларусь.
Нарушителя границы задержали. Им оказался 55-летний житель Вильнюса. С собой у мужчины был проездной билет и медицинская маска.
Литовец рассказал, что незаконно пересечь границу с Беларусью он хотел для того, чтобы потом попасть в Россию. Туда он направлялся в поисках лучшей жизни.
Нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин и депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.
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Мужчина хотел дойти до России.
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