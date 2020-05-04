В Островецком районе задержали литовца, который пришел в Беларусь по железной дороге

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники задержали жителя Вильнюса, который шел вдоль железной дороги из Литвы в Беларусь. Мужчина хотел дойти до России, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В ночь на второе мая с помощью системы видеонаблюдения пограничники обнаружили неизвестного, который шел вдоль железнодорожных путей из Литвы в Беларусь.

Нарушителя границы задержали. Им оказался 55-летний житель Вильнюса. С собой у мужчины был проездной билет и медицинская маска.

Литовец рассказал, что незаконно пересечь границу с Беларусью он хотел для того, чтобы потом попасть в Россию. Туда он направлялся в поисках лучшей жизни.

Нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин и депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.