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На завтра синоптики прогнозируют до 20 тепла и дождь
04.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо 20 тепла и дождь. Такой прогноз на завтра от синоптиков. Будет облачно с прояснениями, ветер северный, до 9 метров в секунду. Кратковременные осадки - преимущественно в дневные часы, местами возможны грозы. Такая же теплая и дождливая погода ожидается в течение всей недели.
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До 20 тепла и дождь. Такой прогноз на завтра от синоптиков. Будет облачно с прояснениями, ветер северный, до 9 метров в секунду. Кратковременные осадки -...
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