Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На завтра синоптики прогнозируют до 20 тепла и дождь До 20 тепла и дождь. Такой прогноз на завтра от синоптиков. Будет облачно с прояснениями, ветер северный, до 9 метров в секунду. Кратковременные осадки -...

До 20 тепла и дождь. Такой прогноз на завтра от синоптиков. Будет облачно с прояснениями, ветер северный, до 9 метров в секунду. Кратковременные осадки - преимущественно в дневные часы, местами возможны грозы. Такая же теплая и дождливая погода ожидается в течение всей недели.