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В Логойском районе возрождают традиции белорусского кукольного мастерства

04.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Куклы на здоровье или мифологические персонажи.  В Логойском районе возрождают традиции белорусского кукольного мастерства. Так, например, Нина Савельева создает фольклорных героев из экотекстиля. Этим хобби женщина увлеклась более десяти лет назад и сейчас активно участвует в конкурсах и выставках. С коллекцией мастера ознакомилась Елена Витко.

Лен, хлопок, ситец, шелк… Все куклы Нина Савельева создает из натуральных тканей. Каждый образ продумывает детально  и работает исключительно вручную. Логойский мастер старается сохранить аутентичность традиционных текстильных кукол. В коллекции  обрядовые, игровые, есть и персонажи белорусской мифологии. 

Мифологические образы  в  миниатюре  мастер воссоздала по белорусской энциклопедии


Так, например, появились лель, житень и зюзя. Дипломы за лучший фольклорный персонаж Нина Савельева получала не единожды. Но есть в творчестве мастера еще одна любимая тема. Свое место среди кукол занимают и текстильные коты. В коллекции мастера  их больше сотни. Например, на создание такого надо несколько часов, а для этого  понадобится целый день. Кстати, у каждого даже есть кличка. 

Творческий и кропотливый подход  к каждой работе. Иногда фантазия мастера не ограничивается одним предметом  и появляются целые наборы. Например, самоварные. Работы мастера можно увидеть не только на республиканских конкурсах и выставках, но и за границей. В качестве сувениров текстильные изделия отправились в Россию, Англию, Италию, Германию.

 
 
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Куклы на здоровье или мифологические персонажи.  В Логойском районе возрождают традиции белорусского кукольного мастерства. Так, например, Нина Савельева создает...
 
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