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Тысячи любителей экотранспорта на улицах Минска





Водителям экобайков рекомендуют использовать специальную экипировку: шлемы, перчатки и наколенники

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского Обновления в велоинфраструктуре столицы. Велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуары разграничат на две полосы для пешеходов и...

Обновления в велоинфраструктуре столицы. Велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуары разграничат на две полосы для пешеходов и велосипедистов. Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров. Кроме того, на пешеходных переходах понизят бордюры. Как налаживают велотрафик столицы -И этому способствует не только погода, но и инфраструктура. Например, здесь, вдоль проспекта Дзержинского, совсем скоро появится новая велосипедная зона, выделенная специальной разметкой. Организацию движения двухколесных на одной из столичных магистралей начнут уже летом. Тротуары по обе стороны разграничат на две полосы для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, понизят бордюры на пешеходных переходах. Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров.По словам специалистов по организации дорожного движения, такое разграничение - мера безопасности как для велосипедистов, так и для пешеходов. Кстати, за трафиком двухколесных в Минске сотрудники ГАИ следят очень пристально.Также обращают внимание на сложные участки дорог: при их пересечении надо быть максимально осторожным. За нарушение правил, например, пересечение проезжей части в ненадлежащем месте, для водителей двухколесного транспорта предусмотрено устное предупреждение и даже штраф от двадцати семи до восьмидесяти одного рубля.