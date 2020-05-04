ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского

04.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Обновления в велоинфраструктуре столицы. Велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуары разграничат на две полосы  для пешеходов и велосипедистов. Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров. Кроме того, на пешеходных переходах понизят бордюры. Как  налаживают велотрафик столицы - Илья Цветков.


Тысячи любителей экотранспорта на улицах Минска

И этому способствует не только погода, но и инфраструктура. Например, здесь, вдоль проспекта Дзержинского, совсем скоро появится новая велосипедная зона,  выделенная специальной разметкой. Организацию движения двухколесных на одной из столичных магистралей начнут уже летом. Тротуары по обе стороны разграничат на две полосы  для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, понизят бордюры на пешеходных переходах. Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров.

По словам специалистов по организации дорожного движения,  такое разграничение  - мера безопасности  как для велосипедистов, так и для пешеходов. Кстати, за трафиком двухколесных в Минске сотрудники ГАИ следят очень пристально. 


Водителям экобайков рекомендуют использовать специальную экипировку:  шлемы, перчатки и наколенники


Также обращают внимание на сложные участки дорог:  при их пересечении надо быть максимально осторожным. За нарушение правил,  например, пересечение проезжей части в ненадлежащем месте, для водителей двухколесного транспорта предусмотрено устное предупреждение и даже штраф  от двадцати семи до восьмидесяти одного рубля.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновления в велоинфраструктуре столицы. Велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуары разграничат на две полосы  для пешеходов и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возложение цветов к братской могиле в Королев Стане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика