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Возложение цветов к братской могиле в Королев Стане
04.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПамять воинов почтили сегодня и на братской могиле в деревне Королев Стан. Там похоронены 93 воина-освободителя. Цветы к памятнику возложили представители бизнеса, медицинских и образовательных учреждений и жители деревни. Память воинов они почтили и минутой молчания.
Кроме этой братской могилы, на территории Боровлянского сельсовета размещено еще два воинских захоронения - в агрогородке Лесной и деревне Копище.
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Память воинов почтили сегодня и на братской могиле в деревне Королев Стан. Там похоронены 93 воина-освободителя. Цветы к памятнику возложили представители бизнеса,...
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