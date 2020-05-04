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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возложение цветов к братской могиле в Королев Стане Память воинов почтили сегодня и на братской могиле в деревне Королев Стан. Там похоронены 93 воина-освободителя. Цветы к памятнику возложили представители бизнеса,...

Память воинов почтили сегодня и на братской могиле в деревне Королев Стан. Там похоронены 93 воина-освободителя. Цветы к памятнику возложили представители бизнеса, медицинских и образовательных учреждений и жители деревни. Память воинов они почтили и минутой молчания.Кроме этой братской могилы, на территории Боровлянского сельсовета размещено еще два воинских захоронения - в агрогородке Лесной и деревне Копище.