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Передача земли с мест воинской славы столицы состоялась в мемориальном комплексе "Тростенец"
04.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо славу общей Победы. Передача земли с мест воинской славы столицы состоялась сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец". Героев Победы вспоминали на площадке перед монументом "Врата памяти". Там же прошел митинг и возложение цветов. Земля с памятных мест - это своеобразный рукотворный народный памятник. Торжественная закладка всех капсул состоится 9 Мая. Их доставят в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Напомним, акция "Во славу общей Победы" стартовала год назад. За это время она объединила сотни населенных пунктов. Участники марафона прошли маршрутами ожесточенных боев, где сейчас находятся памятники, обелиски и мемориалы.
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Во славу общей Победы. Передача земли с мест воинской славы столицы состоялась сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец". Героев Победы вспоминали на...
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