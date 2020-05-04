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Паводковый период и меры профилактики

04.05.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Паводок — фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во время оттепелей. В отличие от половодья паводок может возникать в любое время года.

Продолжительность паводка может быть от нескольких долей часа до нескольких суток. В период паводка  происходит подтопление домовладений, хозяйственных построек, ферм, мусоросвалок, надворных туалетов, колодцев, скважин.  В результате чего происходит загрязнение питьевой воды и вода становится небезопасной в эпидемическом отношении.

Паводковый период и меры профилактики

Чаще всего через воду передаются острые кишечные инфекции (холера, брюшной тиф, паратиф, дизентерия, а так же вирусы- ротовирусы, астровирусы, норовирусы, вирус гепатита А и др.).

Наиболее подвержена загрязнению вода в колодцах. Болезнетворные микробы способны в течение месяца и даже более жить и размножаться в необеззараженной воде.

Кроме бактериального и вирусного загрязнения  в воду могут попасть токсичные элементы, соли тяжелых металлов, нефтепродукты, минеральные и органические удобрения и др.

Так же в результате паводка грызуны и мелкие животные активно мигрируют с затопленных территорий в жилые дома, а так же в здания и сооружения эпид.значимых объектов: объектов продовольственной торговли, пищевой промышленности,  здравоохранения, коммунально-бытовых объектов, учреждений образования для детей и подростков. Что повышает риск заражения человека инфекционными  и паразитарными заболеваниями, переносимыми грызунами (иерсиниоз, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство, псевдотуберкулез, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и  др.).

Для предотвращения и предупреждения заражения вышеперечисленными заболеваниями в паводковый период необходимо соблюдать меры предосторожности:

  • соблюдать личную гигиену – обязательно мойте руки с мылом перед едой и после посещения туалета.
  • для питья и приготовления пищи  – использовать только кипяченую или бутилированную воду, нельзя использовать воду из природных источников и колодцев, в период подтопления;
  • для защиты жилых построек, подвальных помещений, кладовых, а так же эпидемиологически  значимых объектов необходимо поддерживать  санитарно-техническое состояние  данных объектов (своевременно заделывать отверстия, щели в полу, стенах, потолках,  для исключения возможности доступа грызунов к любым источникам пищи (включая отходы), а так же ликвидировать условия, благоприятствующие их обитанию и расселению, к которым  кроме наличия отверстий и щелей,  относится захламленность и  загроможденность помещений);
  •  поддерживать территорию в чистоте, а так же проводить своевременную уборку остатков кормов домашних животных;
  • не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, располагать продукты питания для хранения как можно выше;
  • при употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно промывать их водой (бутилированной или кипяченой), обдавать кипятком. Не использовать овощи и фрукты с признаками гнили;
  •  так же следует осматривать места возможного обитания грызунов, при обнаружении грызунов или следов их обитания проводить своевременные истребительные мероприятия. При обнаружении павших грызунов собирать их в перчатках, уничтожать сжиганием или закапыванием в землю, на глубину не менее 0,5 м;
  • при первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.

Соблюдение элементарных гигиенических правил и данных рекомендаций позволит Вам сохранить здоровье и избежать возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Материал подготовил Зав. ОПД Кобринского зонального ЦГиЭ Череватова Елена Михайловна

 
 
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Паводковый период и меры профилактики
 
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