Паводковый период и меры профилактики

Источник материала: Кобринский вестник

Паводок — фаза водного режима реки , которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во время оттепелей . В отличие от половодья паводок может возникать в любое время года.

Продолжительность паводка может быть от нескольких долей часа до нескольких суток. В период паводка происходит подтопление домовладений, хозяйственных построек, ферм, мусоросвалок, надворных туалетов, колодцев, скважин. В результате чего происходит загрязнение питьевой воды и вода становится небезопасной в эпидемическом отношении.





Чаще всего через воду передаются острые кишечные инфекции (холера, брюшной тиф, паратиф, дизентерия, а так же вирусы- ротовирусы, астровирусы, норовирусы, вирус гепатита А и др.).

Наиболее подвержена загрязнению вода в колодцах. Болезнетворные микробы способны в течение месяца и даже более жить и размножаться в необеззараженной воде.

Кроме бактериального и вирусного загрязнения в воду могут попасть токсичные элементы, соли тяжелых металлов, нефтепродукты, минеральные и органические удобрения и др.

Так же в результате паводка грызуны и мелкие животные активно мигрируют с затопленных территорий в жилые дома, а так же в здания и сооружения эпид.значимых объектов: объектов продовольственной торговли, пищевой промышленности, здравоохранения, коммунально-бытовых объектов, учреждений образования для детей и подростков. Что повышает риск заражения человека инфекционными и паразитарными заболеваниями, переносимыми грызунами (иерсиниоз, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство, псевдотуберкулез, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и др.).

Для предотвращения и предупреждения заражения вышеперечисленными заболеваниями в паводковый период необходимо соблюдать меры предосторожности:

соблюдать личную гигиену – обязательно мойте руки с мылом перед едой и после посещения туалета.

для питья и приготовления пищи – использовать только кипяченую или бутилированную воду, нельзя использовать воду из природных источников и колодцев, в период подтопления;

для защиты жилых построек, подвальных помещений, кладовых, а так же эпидемиологически значимых объектов необходимо поддерживать санитарно-техническое состояние данных объектов (своевременно заделывать отверстия, щели в полу, стенах, потолках, для исключения возможности доступа грызунов к любым источникам пищи (включая отходы), а так же ликвидировать условия, благоприятствующие их обитанию и расселению, к которым кроме наличия отверстий и щелей, относится захламленность и загроможденность помещений);

поддерживать территорию в чистоте, а так же проводить своевременную уборку остатков кормов домашних животных;

не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, располагать продукты питания для хранения как можно выше;

при употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно промывать их водой (бутилированной или кипяченой), обдавать кипятком. Не использовать овощи и фрукты с признаками гнили;

так же следует осматривать места возможного обитания грызунов, при обнаружении грызунов или следов их обитания проводить своевременные истребительные мероприятия. При обнаружении павших грызунов собирать их в перчатках, уничтожать сжиганием или закапыванием в землю, на глубину не менее 0,5 м;

при первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.

Соблюдение элементарных гигиенических правил и данных рекомендаций позволит Вам сохранить здоровье и избежать возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.

Материал подготовил Зав. ОПД Кобринского зонального ЦГиЭ Череватова Елена Михайловна