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"Беларусь помнит. Помним каждого". Республиканская акция объединит всех неравнодушных
04.05.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Беларусь помнит. Помним каждого". Под таким слоганом пройдет неделя, предваряющая день Великой Победы. Республиканская акция объединит всех неравнодушных. От них к подножию скромных монументов в глубинке и к столичным мемориалам возложат цветы. Тема слишком личная для каждого белоруса. Вместо тысячи слов в знак особой скорби и благодарности о героях молчат. Только сегодня память павших воинов почтили в нескольких регионах. Об исторической памяти, которая касается каждого - в репортаже Нины Можейко.
Вечная память у Вечного огняТа самая "круглая" площадь, а точнее овальная, говорит сама за себя - "Подвиг народа бессмертен". Сегодня каждый подписывается под этими словами, которые прямо в сердце. К слову, именно сердцем столица и прослыла. Недавно здесь завершились капитальный ремонт и модернизация. К 75-й годовщине заменили "алмазы" на ордене, почистили обелиск, но видимых изменений не произошло. Так и было задумано. Ничто не должно было диссонировать с архитектурной традицией, ведь это память, которую в нашей стране умеют беречь.
Очень личная история и для дирижера Александра Анисимова. Уроженец Москвы корнями уходит в Беларусь. Мама - Вера Александровна - прошла всю войну. Служила в штабе Рокоссовского и освобождала Беларусь. Здесь у знаменитого дирижера всегда перехватывает дыхание.
Александр Анисимов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Беларуси: "Мне кажется мы дышать не должны без ощущения этого праздника. А этот праздник воинский. Поэтому обязательно должны чествоваться те, кто посвятил свою молодость тому, чтобы наши семьи, чтобы мы сами жили спокойно, чтобы мы творили, чтобы мы растили своих детей".
Почтить память общих предков-освободителей собрались сегодня и у стелы "Минск - город-герой"Не случайно церемония прошла именно в этом месте. Обелиск, хоть и относительно молодой, его открыли в 40-ю годовщину Победы, стал знаковым - вошел в единый ансамбль с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. А Родина-мать ежегодно встречает парад.
Не нарушая красноречивую тишину. А ведь о чем, а самое главное о ком помолчать, найдется в каждой белорусской семье. Наша страна, и это не секрет, в той кровавой войне потеряла каждого третьего. Так что память о предках, сражавшихся на благо будущих поколений хранят теперь уже целыми династиями.
Потомки поколения победителей. Именно так имеем честь зваться. Это они в первые дни мая взяли Рейхстаг и овладели Берлином, минуя основные силы вермахта. В ходе той операции советские войска окружили и ликвидировали самую крупную в истории группировку вражеских войск. 4 мая, только 75 лет назад, в Берлине прошел военный парад у Бранденбургских ворот. Солдаты и офицеры маршировали в тех же гимнастерках, в которых штурмовали столицу Германии.
В Минске в мае 45-го уже почти целый год продолжались работы по восстановлению. Отстраивать город практически заново помогали и те, кто освобождал столицу. Но не все…
Павшие упокоились навечно в братских могилах. Сегодня же в Лошицком парке состоялось торжественное возложение цветов к массовому захоронению погибших во время операции "Багратион". Участие в акции принял и председатель Госкомитета по имуществу.
Хатынь - мемориал-кладбищеТакой же была судьба не просто сотен, тысяч белорусских деревень. Они были сожжены полностью или частично вместе с жителями. Возложить цветы к ногам Непокоренного человека - в знак особой скорби и благодарности.
Внести свой вклад в реставрацию и восстановление тех памятных мест, которые в этом нуждаются, может каждый. Около 9 тысяч захоронений сегодня вписаны в маршрут по местам боевой славы. В эти предпраздничные, а особенно в обычные дни, мы должны помнить тех, кого нельзя забывать. Ведь то, что они сделали для нас, - бесценно.
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"Беларусь помнит. Помним каждого". Под таким слоганом пройдет неделя, предваряющая день Великой Победы. Республиканская акция объединит всех неравнодушных. От них...
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