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Минчане и гости города могут купить проездной билет через смартфон

04.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня столица запустила новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте. Минчане и гости города могут купить проездной билет через смартфон. Пассажиру достаточно скачать мобильное приложение и платить за поездки одним кликом. Проект реализует Беларусбанк. Пока сервис обеспечил удобную возможность оплаты лишь нескольким городским маршрутам. Но разработчики обещают, что после обкатки системы готовы подключить к ней всю транспортную сеть города. Как платить без хлопот? И кто первый в системе мобильной оплаты проезда? Расскажет и покажет Ольга Анищенко. 

Первыми в новую систему оплаты попали едва ли не самые популярные столичные маршруты - 1 и 100

Накануне все автобусы этих линий, а это порядка 40 машин,  преобразились, получив специальные наклейки - QR-коды. Это и есть коды доступа к мобильной системе оплаты, поясняют разработчики. Вы подносите смартфон к такой наклейке, сканируете код и скачиваете мобильное приложение ТIX. Впрочем, скачать его можно и через мобильные маркеты. А дальше  умная система сама подскажет, как оплатить поездку. Даже до посадки в автобус. 

Проект мобильной оплаты курирует Беларусбанк

Здесь уточняют, что сервис, конечно, будет привязан к банковской карте пассажира. Но купить талон через смартфон может клиент любого банка страны и даже гости столицы (приложение вообще мультиязычное). И что удобно, пассажиру не понадобится всякий раз искать в салоне автобуса код для оплаты. 

Минчане и гости города могут купить проездной билет через смартфон

Первопроходцем мобильной оплаты проезда стал Брест

Первопроходцем мобильной оплаты проезда стал Брест. Сервис ТIX здесь появился еще в 2018. Лишь в прошлом году жители города через смартфоны купили больше 150 тысяч талонов. 
Столичные же власти говорят, что с внедрением сервиса не торопились. Важно было учесть лучший опыт - свой и международный. Чтобы жителям понравились и удобство, и надежность мобильной оплаты. 
Уже с сегодняшнего дня минчане могут тестировать новинку. Городские власти призывают активно пользоваться мобильным приложением и присылать честные отзывы и комментарии. Так быстрее поправят любые недочеты, чтобы после растиражировать оплату в один клик на всю городскую сеть общественного транспорта. В Минсктрансе рассчитывают справиться с задачей за несколько месяцев. 

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня столица запустила новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте. Минчане и гости города могут купить проездной билет через смартфон. Пассажиру...
 
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