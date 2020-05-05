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Она десятки раз спасала пациентов от COVID-19. Позже смогла перебороть этот вирус в своем организме

05.05.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Она побеждала COVID десятки раз, спасая своих пациентов. Пару дней назад смогла перебороть этот вирус и в своем организме. Заведующая отделением анестезиологии и реанимации 5-й столичной больницы почти месяц провела в тяжелом состоянии и вот наконец получила отрицательный тест. Юлия Гризунт встречала выздоровевшую при выписке из больницы. 

Екатерина, добрый день! Очень рады наконец видеть, как вы покидаете эту больницу! Как вы сейчас себя чувствуете и какие у вас планы на день?

Екатерина Сущая, завотделением анестезиологии и реанимации 5-й клинической больницы г. Минска: "Здравствуйте! Чувствую себя неплохо, в принципе, после трех недель заболевания и реанимации. Сегодня в планах поехать домой и наконец увидеть своих родных, которых я так давно не видела". 

Врач-реаниматолог перенесла тяжелую форму COVID-19

Если точнее, 22 дня Екатерина провела в инфекционной больнице, до того как получила заветный отрицательный тест. Последние несколько месяцев до заражения Екатерина находилась по другую сторону баррикад. Сама врач-реаниматолог. Это она спасала жизни пациентов с COVID-19. И спасла не одну.

Екатерина Сущая, завотделением анестезиологии и реанимации 5-й клинической больницы г. Минска: "Конечно, в средствах индивидуальной защиты, все как положено! Но, к сожалению, в один из дней я почувствовала себя плохо. Повышение температуры, слабость, озноб, и первая мысль: я просто устала, потому что много работала".

Она десятки раз спасала пациентов от COVID-19. Позже смогла перебороть этот вирус в своем организме


Увы, состояние не улучшалось. В тот день молодой доктор приехала в больницу как особо тяжелый пациент. 7 дней она провела в реанимации, где находилась под наблюдением круглосуточно. Каждый час мог стать последним.

Александр Щитковский, врач анестезиолог-реаниматолог Минской городской клинической инфекционной больницы: "У нее началась полисегментарная двухсторонняя пневмония. Тяжелое течение, я был лечащим доктором, но у нас команда из пяти, и все активно участвовали, заведующий и 4 доктора. Были моменты, когда мы задумались об искусственной вентиляции легких. Но, слава богу, мы миновали этот этап. И пациентка пошла с улучшением. Как говориться, с Божьей помощью".

Уже скоро Екатерина отправится дальше лечить пациентов. Действительно, с новыми знаниями, которые не получишь из медицинского справочника. Причем, возможно, для некоторых из них доктор станет еще и донором плазмы. Через две недели врач планирует сдать антитела на COVID-19. 

 
Теги: Минск
 
 
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Она побеждала COVID десятки раз, спасая своих пациентов. Пару дней назад смогла перебороть этот вирус и в своем организме. Заведующая отделением анестезиологии и...
 
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