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Врач-реаниматолог перенесла тяжелую форму COVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Она десятки раз спасала пациентов от COVID-19. Позже смогла перебороть этот вирус в своем организме Она побеждала COVID десятки раз, спасая своих пациентов. Пару дней назад смогла перебороть этот вирус и в своем организме. Заведующая отделением анестезиологии и...

Она побеждала COVID десятки раз, спасая своих пациентов. Пару дней назад смогла перебороть этот вирус и в своем организме. Заведующая отделением анестезиологии и реанимации 5-й столичной больницы почти месяц провела в тяжелом состоянии и вот наконец получила отрицательный тест.встречала выздоровевшую при выписке из больницы.Екатерина, добрый день! Очень рады наконец видеть, как вы покидаете эту больницу! Как вы сейчас себя чувствуете и какие у вас планы на день?Если точнее, 22 дня Екатерина провела в инфекционной больнице, до того как получила заветный отрицательный тест. Последние несколько месяцев до заражения Екатерина находилась по другую сторону баррикад. Сама врач-реаниматолог. Это она спасала жизни пациентов с COVID-19. И спасла не одну.Увы, состояние не улучшалось. В тот день молодой доктор приехала в больницу как особо тяжелый пациент. 7 дней она провела в реанимации, где находилась под наблюдением круглосуточно. Каждый час мог стать последним.Уже скоро Екатерина отправится дальше лечить пациентов. Действительно, с новыми знаниями, которые не получишь из медицинского справочника. Причем, возможно, для некоторых из них доктор станет еще и донором плазмы. Через две недели врач планирует сдать антитела на COVID-19.