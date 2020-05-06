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Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач ЦРБ рассказала, что «нет у них такого работника»

06.05.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На днях соцсети Светлогорска взбудоражило сообщение Натальи Костур, «заболевшей Covid-19». Его растиражировали телеграм-каналы, паблики и даже новостные ресурсы. Факт того, как откровенный фейк легко становится ньюсмейкером, лично меня всё ещё удивляет.


Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач ЦРБ рассказала, что «нет у них такого работника»

«Я, Наталья Костур! Я не хочу анонимности» — именно такими словами заканчивает свой монолог человек, пишущий с анонимной страницы. Это уже странно, но не для журналистов с тягой к хайпу и без претензии на достоверность информации. В пабликах и чатах этот «крик души» гуляет до сих пор, в то время как источник уже удалился.

Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач ЦРБ рассказала, что «нет у них такого работника»

Человек «со сгоревшей на 1/3 лёгочной тканью» сообщение о «катастрофе» в стране писал, видимо, сразу как его «подключили к ИВЛ». А потом вёл бодрую переписку с оппонентами в соцсети.

Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач ЦРБ рассказала, что «нет у них такого работника»

На личную страницу к неутомимой труженице «из клизменной» [именно так не единожды представлялась сама Наталья] потянулись с вопросами журналисты. Всё. День у женщины [правда, это ещё гендерный вопрос] удался.

Ах, да. Самые «опытные» писатели новостей назвали работницу среднего звена «врачом». О таком карьерном росте новоиспечённый ньюсмейкер, наверное, и не мечтала.

Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач ЦРБ рассказала, что «нет у них такого работника»

— В системе Светлогорской ЦРБ нет и никогда не было медработника по имени Наталья Костур, — комментирует главврач Светлогорской ЦРБ Людмила Ермоленко. — Клизменная входит в состав подразделения, отдельный человек за ней никогда не закрепляется. Нет у нас в штатном расписании работника клизменной. В принципе, такой должности не существует.

«Ну и что? — скажет кто-то. – Человек боится сказать правду под настоящим именем». Но информацию надо проверять – это знает любой мало-мальски грамотный журналист. И если эту особу из клизменной называют врачом, то я понимаю, что с ней лично даже никто не удосужился пообщаться. Так почему я должна верить сумбурному монологу человека, придумавшего себе имя и нелепую должность, не существующую в системе здравоохранения?

Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач ЦРБ рассказала, что «нет у них такого работника»

Всем сейчас нелегко от информационных наплывов. Но для того у нас и голова на плечах, чтобы критически оценивать всё, что читаем. И ещё нужно чётко понимать, что сегодня любой юзер, дорвавшийся до интернета, может назвать себя журналистом. А страницу в социальном пространстве представить, например, как «Городские новости» и сливать туда всё что ему угодно. Пипл же хавает.

Тем временем, в руководстве светлогорской больницы рассматривают вопрос об обращении в милицию, чтобы привлечь виновных к ответственности за клевету по ст.188 УК РБ.

ranak

 
Теги: Новости
 
 
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На днях соцсети Светлогорска взбудоражило сообщение Натальи Костур, «заболевшей Covid-19». Его растиражировали телеграм-каналы, паблики и даже новостные...
 
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