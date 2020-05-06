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Мероприятия и акции к 75-летнему юбилею Победы в Пинске

06.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мероприятия и акции к 75-летнему юбилею Победы в Пинске
В Пинске готовятся отметить 75-летний День Победы праздничными мероприятиями. Об этом сообщает официальный сайт Пинского горисполкома.

8 мая в 21.00 запланировано возложение цветов к мемориальному комплексу «Партизанам Полесья»; 9 мая в 10.00 состоится возложение цветов к мемориальному комплексу освободителям Пинска в городском парке культуры и отдыха.

«Пинчане и гости города могут принять участие в акциях и праздничных мероприятиях самостоятельно с соблюдением рекомендаций Министерства здравоохранения», – говорится в сообщении Пинского горисполкома. 

Это не единственные праздничные мероприятия, запланированные в Пинске в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С 4 по 9 мая проходят акции возложения цветов к памятникам, памятным знакам, могилам и местам массовых захоронений военнослужащих и жертв Великой Отечественной войны. Продолжается также патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого» и организована акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы», в ходе которой активисты ОО «БРСМ» и творческие коллективы культуры города будут чествовать участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

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