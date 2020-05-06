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Экс-глава Докшиц, выстреливший зимой в друга на охоте, уходит с госслужбы. Обвинение ему пока не предъявили

06.05.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший глава Докшицкого райисполокома Олег Пинчук, который в феврале, похоже, случайно застрелил на охоте местного бизнесмена, через месяц, в марте, возглавил Тумиловичский сельсовет в этом же районе. В мае он уйдет в отставку с госслужбы, а свое нынешнее место уступит прежнему главе сельсовета. Об этом TUT.BY сообщил сам Олег Пинчук.


Олег Пинчук

Олег Пинчук рассказал TUT.BY, что в апреле написал заявление об уходе в отставку с государственной службы:

— Его уже подписал председатель Докшицкого райисполкома Олег Коваленок. Уже в мае я иду в отставку. Точного числа пока еще сам не знаю, но на этой работе мне осталась неделя-две. И на должность председателя Тумиловичского сельсовета сразу же, в тот же день, как я уйду, вернется Геннадий Пацевич. Все будет так, как мы с ним и договаривались в марте.

В должности главы сельсовета Олег Пинчук, по его словам, старался как можно больше уделить внимания проблемам местных жителей:

— Занимался вопросами благоустройства, в частности, кладбищ.

Олегу Пинчуку — 50 лет.

— До пенсии еще далеко. Сейчас я жду судебного разбирательства по несчастному случаю по гибели человека. Пока идет следствие, я — подозреваемый. Скрупулезно, дотошно. Мне, как я уже говорил раньше, очень тяжело на душе… Потом, исходя из результатов, чем все закончится, будет видно: что мне и как делать дальше.

Напомним, 21 февраля в Городокском районе произошла трагедия: на охоте бывший председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук по неосторожности застрелил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.

Следственный комитет возбудил дело за причинение смерти по неосторожности. Олега Пинчука не задерживали.

Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент назначил Олега Коваленка.

Олег Пинчук ранее рассказал TUT.BY, что сам написал заявление об увольнении с поста главы райисполкома:

— В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.

19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.

— Мне сказали поработать в Тумиловичском сельсовете — до мая: в этом месяце будет 20 лет, как я на госслужбе, — объяснил тогда свое новое назначение Пинчук.

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«До пенсии еще далеко. Сейчас я жду судебного разбирательства по несчастному случаю по гибели человека. Пока идет следствие, я - подозреваемый. Скрупулезно,...
 
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