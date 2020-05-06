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В Беларуси сняли мультсериал о раздельном сборе мусора
06.05.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Оператор вторичных материальных ресурсов» представил мультсериал «Команда 99» о правильной сортировке отходов.
Герои мультфильма — еноты-сортировщики. Каждый рабочий день Команды 99 — это задание межпланетного масштаба. Смелые еноты отправляются на встречу с опасными монстрами, которые образовались в результате неправильной сортировки и утилизации отходов.
Первая серия «Бумажный переполох» уже опубликована на
Всего готовы 4 серии приключений енотов на разных планетах. Сейчас идут съемки продолжения.
— Мультфильм «Команда 99» поможет просто и увлекательно рассказывать детям и взрослым о том, как важно беречь ресурсы Земли, заботиться о природе и как в этом помогает раздельный сбор и переработка отходов, — отмечает директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.
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«Оператор вторичных материальных ресурсов» представил мультсериал «Команда 99» о правильной сортировке отходов.
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