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В Беларуси сняли мультсериал о раздельном сборе мусора

06.05.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Оператор вторичных материальных ресурсов» представил мультсериал «Команда 99» о правильной сортировке отходов.

Герои мультфильма — еноты-сортировщики. Каждый рабочий день Команды 99 — это задание межпланетного масштаба. Смелые еноты отправляются на встречу с опасными монстрами, которые образовались в результате неправильной сортировки и утилизации отходов.

Первая серия «Бумажный переполох» уже опубликована на YouTube-канале Target99 Belarus.

Всего готовы 4 серии приключений енотов на разных планетах. Сейчас идут съемки продолжения.

— Мультфильм «Команда 99» поможет просто и увлекательно рассказывать детям и взрослым о том, как важно беречь ресурсы Земли, заботиться о природе и как в этом помогает раздельный сбор и переработка отходов, — отмечает директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

 
 
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«Оператор вторичных материальных ресурсов» представил мультсериал «Команда 99» о правильной сортировке отходов.
 
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