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Сменили городскую жизнь на сельскую ради старта непривычного бизнеса

06.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Меньше всего за новостными лентами следят  жители глубинки. Ведь, как известно, весенний день год кормит. Касается это и мастеров-самородков, для которых весна -  сезон заказов. И фермеров. Например, семья из Могилева поменяла жизнь городскую на деревенскую. И все ради  старта непривычного бизнеса. Андрей Ястребов о том, чем заняты в эти дни белорусы. 

Рябушек в хозяйстве под 800. Это, не считая уток и гусей

Для семьи Павловых, чтобы накормить всех птиц на своей  ферме, не раз за день кормушки наполнить нужно. А это килограммов под 200. Вручную. Учитывая размеры ранчо, сил уходит немало.
Вот таких рябушек в хозяйстве под 800. Это, не считая уток и гусей. Это еще тысячи. Работы хватает от зари до зари. 
А ведь ради такой экзотики сюда - в село Малинник - Павловы переехали из Могилева. Купили дом. Олег - строитель, Марина - ветврач. Переквалифицировались в птицеводов, но профессии пригодились. 
В семье трое детей. Самому младшему всего три года. Старший уже студент. А семилетняя Диана мечтает продолжить дело родителей. Растет помощница в семейном бизнесе.

Сменили городскую жизнь на сельскую ради старта непривычного бизнеса

Владимир Гусев - мастер своего дела

За делом застали и Владимира Гусева. О его мастерстве зодчего легенды ходят. Почти готов и новый заказ - качели из сосны: какой-то счастливчик украсит ими свое подворье. Помощник - рядом. 
Работа - лучший иммунитет от всех болезней, говорит мастер. Поэтому с пяти утра уже на ногах. Обещал знакомым доделать сундук с секретом. А еще пару скамеек. Так что, отдыхать некогда.  
Инициативу мастера подхватили и горожане.  Подошли к благоустройству родного Быхова творчески. Решили остановку общественного транспорта в произведение искусства превратить. 
Вот такого вы действительно еще не видели. Авторы прислали видео результата своего труда - а ведь получилось! Объединиться и создать что-то красивое своими руками. А еще и доступное для всех. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Меньше всего за новостными лентами следят  жители глубинки. Ведь, как известно, весенний день год кормит. Касается это и мастеров-самородков, для которых весна - ...
 
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