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Трамп наложил вето на резолюцию по применению силы в Иране

07.05.2020 06:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 мая, наложил вето на резолюцию американского Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана. Глава американской администрации назвал документ «оскорбительным» для института президентства.


Фото: Reuters

Резолюция была представлена законодателями в Палате представителей, после того как командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Трамп считает, что убийство Сулеймани было санкционировано резолюцией 2002 года

«Вопреки тому, что написано в резолюции, Соединенные Штаты сейчас не применяют силу в отношении Ирана», — заявил американский лидер. «Мы живем во враждебном мире, полном растущих угроз, и Конституция США признает, что президент должен быть в состоянии предвидеть дальнейшие шаги наших соперников и принять быстрые и решительные действия в ответ на них. Именно это я и сделал! «, — уверен Трамп.

Он также высказал мнение, что операция в Ираке была санкционирована резолюцией Конгресса США от 2002 года, разрешающей применение силы в этой стране.

Разрешение Конгресса США

Резолюцию, касающуюся Ирана, в марте поддержало большинство членов Палаты представителей. До этого в феврале ее одобрил Сенат Конгресса США, где большинство принадлежит республиканцам.

Резолюция обязывала президента до начала военных действий в отношении Ирана получить от Конгресса соответствующее разрешение. Если же боевые действия уже начаты, то администрация США в течение 30 дней должна прекратить их — до одобрения законодателей.

 
 
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Глава американской администрации назвал документ «оскорбительным» для института президентства.
 
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