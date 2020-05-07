Источник материала: Лепельский край



На мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачском районе прошла кульминация областного этапа международной акции «Во славу общей Победы!». Представители всех регионов области привезли на это святое место, политое кровью защитников Отечества, 23 капсулы с землей – от каждого района и городов Витебска и Новополоцка. Еще одну передали из Смоленска – с могилы Героя Советского Союза Михаила Егорова.

В мае 1944 года Егоров в составе партизанского отряда прорывал кольцо блокады Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Похоронен в Смоленске в сквере Памяти Героев.

На ней присутствовал председатель облисполкома Николай Шерстнёв, который обратил внимание, что эта акция служит сохранению исторической правды о военных действиях, увековечению имен героев.



Председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что акция прошла масштабно. Ее участники не только приводили в порядок могилы и воинские захоронения, но изучали документы, находили новые имена героев и увековечивали их на мемориальных плитах.