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Сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1" четвертая серия цикла "1418 дней. История Победы"

07.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии 75-й годовщины Победы на телеканале "Беларусь 1" - премьера! В эфире - цикл из четырех фильмов "1418 дней. История Победы". Творческий проект затрагивает известные события Великой Отечественной войны и напоминает о героических страницах истории Родины. В центре внимания - простые люди, белорусы, пережившие войну каждый по-своему. Именно они - главные герои фильмов. Сегодня в вечернем эфире четвертая серия цикла - "Освободители". 
 
 
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В преддверии 75-й годовщины Победы на телеканале "Беларусь 1" - премьера! В эфире - цикл из четырех фильмов "1418 дней. История Победы". Творческий проект затрагивает...
 
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