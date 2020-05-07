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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1" четвертая серия цикла "1418 дней. История Победы" В преддверии 75-й годовщины Победы на телеканале "Беларусь 1" - премьера! В эфире - цикл из четырех фильмов "1418 дней. История Победы". Творческий проект затрагивает...

В преддверии 75-й годовщины Победы на телеканале "Беларусь 1" - премьера! В эфире - цикл из четырех фильмов "1418 дней. История Победы". Творческий проект затрагивает известные события Великой Отечественной войны и напоминает о героических страницах истории Родины. В центре внимания - простые люди, белорусы, пережившие войну каждый по-своему. Именно они - главные герои фильмов. Сегодня в вечернем эфире четвертая серия цикла - "Освободители".