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В Могилеве Белоруссий союз женщин в подарок врачам преподнес бытовую технику
07.05.2020 09:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлаготворительный марафон в поддержку медицинских работников продолжается. Могилевская организация Белорусского союза женщин в подарок врачам больницы №1 Могилева преподнесла бытовую технику. Все это поможет, по мнению организаторов акции, скрасить минуты отдыха тех, кто сейчас находится на передовой, на защите здоровья, и несет круглосуточное дежурство.
Александр Кожевников, заместитель главврача могилевской больницы № 1: "Весь наш коллектив выполняет добросовестно свое дело и, когда видишь вот эту поддержку со всех сторон, и сегодня мы дождались индивидуальную такую помощь от Белорусского союза женщин. Это всегда очень приятно. Спасибо большое".
Алла Галушко, председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин: "Мы стали центром вот такой помощи, к нам обращаются предприятия, организации нашего города, бизнес. Мы не просто передаем помощь, мы еще и аккумулируем - даем возможность, даем адреса, куда эта помощь, где она необходима. Врачам низкий поклон, слова особой благодарности".
Такая поддержка не разовая. К оказанию помощи медицинскому персоналу больниц и поликлиник присоединились все общественные организации.
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Благотворительный марафон в поддержку медицинских работников продолжается. Могилевская организация Белорусского союза женщин в подарок врачам больницы №1...
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