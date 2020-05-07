ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве Белоруссий союз женщин в подарок врачам преподнес бытовую технику

07.05.2020 09:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Благотворительный марафон в поддержку медицинских работников продолжается. Могилевская организация Белорусского союза женщин в подарок врачам больницы №1 Могилева преподнесла бытовую технику. Все это поможет, по мнению организаторов акции, скрасить минуты отдыха тех, кто сейчас находится на передовой, на защите здоровья, и несет круглосуточное дежурство.

Александр Кожевников, заместитель главврача могилевской больницы № 1: "Весь наш коллектив выполняет добросовестно свое дело и, когда видишь вот эту поддержку со всех сторон, и сегодня мы дождались индивидуальную такую помощь от Белорусского союза женщин. Это всегда очень приятно. Спасибо большое".

Алла Галушко, председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин: "Мы стали центром вот такой помощи, к нам обращаются предприятия, организации нашего города, бизнес. Мы не просто передаем помощь, мы еще и аккумулируем - даем возможность, даем адреса, куда эта помощь, где она необходима. Врачам низкий поклон, слова особой благодарности".

Такая поддержка не разовая. К оказанию помощи медицинскому персоналу больниц и поликлиник присоединились все общественные организации.  

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благотворительный марафон в поддержку медицинских работников продолжается. Могилевская организация Белорусского союза женщин в подарок врачам больницы №1...
 
Новости дня
Новости общества
 
Два дня до Великой Победы. Продолжается акция "Беларусь помнит. Помним каждого"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика