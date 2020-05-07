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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси День работников радио, телевидения и связи Сегодня сложно представить, что можно быть не на связи 24/7! А те, кто эту связь и организовывает, даже в данные минуты, отмечают 7 мая свой профессиональный праздник! В...

Сегодня сложно представить, что можно быть не на связи 24/7! А те, кто эту связь и организовывает, даже в данные минуты, отмечают 7 мая свой профессиональный праздник! В Беларуси День работников радио, телевидения и связи!Телекоммуникационный сектор, связь и почта. Эти структуры объединяют людей разных уголков мира ежеминутно. А самые оперативные новости, общественно-политические программы, культурный, развлекательный и спортивный контент в кадре и за ним создают тысячи специалистов, которые готовы к самым непредсказуемым ситуациям ради теле- и радиоэфиров. Белтелерадиокомпания каждый год модернизирует свои технические возможности. Открытием этого сезона стала обновленная “студия 300" - павильон информационно-аналитического вещания. А чуть ранее медиахолдинг приобрел 4 высокотехнологичные передвижные телевизионные станции. Мобильные платформы со звучными славянскими именами и цветами василька уже показали свою мощь на важных государственных событиях и даже на международном уровне, например, осуществляли трансляцию II Европейских игр.