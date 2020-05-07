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Что известно о задержанном блогере Тихановском, который заявил, что идет в президенты Беларуси. Кратко
07.05.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белорусский предприниматель и блогер» — так представляется гомельчанин Сергей Тихановский. Вчера, 6 мая, его задержали под Могилевом, а сегодня на YouTube-канале Тихановского появилось его видеозаявление о том, что он намерен участвовать в президентской кампании как кандидат в президенты Беларуси. Рассказываем кратко, что известно о Сергее Тихановском.
Тихановский родом из Гомеля, ему 41 год. Есть семья, которая, по некоторым данным, живет в Минске.
Со СМИ Тихановский не общается, говорит, что высказывается обо всем в своем блоге. Однако в 2017 году он
Видеоблог Тихановского появился в 2019 году. В последнем видео Сергей объясняет, что «был вынужден стать блогером, так как столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью». Видимо, Сергей имеет в виду именно ту историю с покупкой памятника архитектуры.
Первое опубликованное видео при этом посвящено деноминации белорусского рубля. На кадрах ролика длительностью почти 2,5 минуты Тихановского нет, как и его голоса, — это скорее инфографика в формате видео. В конце — призыв подписываться, чтобы «поддержать перемены к лучшему». За год с небольшим это видео набрало 15 тыс. просмотров.
Следующее видео такого же формата, но уже с озвучкой Тихановского, оказалось в 2 раза менее популярным и было посвящено отмене авиасообщения между Москвой и Киевом и предложением заменить столицу в рейсах Москва — Минск и Минск — Киев на Гомель.
За год с небольшим количество подписчиков YouTube-канала «Страна для жизни» выросло до 141 тысячи. Было опубликовано более 350 видео. Все они оппозиционно-политические, посвящены проблемам в разных точках страны, в том числе в районах. Часть видео — беседы с бизнесменами, оппозиционными политиками.
Тихановского задерживают не впервые. Ранее он
А днем 6 мая Тихановского
В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая
Позже стало известно, что вместе с Тихановским были задержаны водители — Сергей Лазаренко и Андрей Ильюк. Потом их отпустили. Местонахождение блогера Владимира Неронского не известно.
В описании Youtube-канала Тихановского указано, что он посвящен «историям простых белорусов и реальным кейсам предпринимателей», которые помогут «построить страну для жизни». Тут же есть адрес почты для обратной связи и «коммерческих предложений». На канале есть и кнопка «Спонсировать» — поддержать развитие канала можно с помощью ежемесячных перечислений от 99 центов до 99,99 долларов.
Вопросом, откуда у Тихановского деньги на покупку видеооборудования для старта ведения блога, на мерч, на разъезды по стране и на зарплату команде, которая занимается видеосъемкой, задалась «Наша Ніва». По
Гомельский блогер Артем Шапоров рассказывал «Нашай Ніве», что в кругу белорусских блогеров, так или иначе связанных с политикой или оппозицией, к Тихановскому относятся настороженно.
Что касается последнего заявления об участии в президентской кампании, то об этом, по словам Тихановского, его просили подписчики.
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Что известно о задержанном блогере Тихановском, который заявил, что идет в президенты Беларуси. Кратко
Тихановского задержали 5 мая под Могилевом - на следующий день после того, как в город приехала его команда для встречи с подписчиками и был скандал с милицией.
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