Вблизи борисовского кладбища ограбили женщину

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Неожиданно к ней подбежал незнакомый мужчина и выхватил из рук сумку, в которой находились деньги, кошелек, банковские карточки и проездной билет. Пройдя по пути следования незнакомца, борисовчанка обнаружила свою сумку, но кошелька с деньгами там уже не было. Растерявшись, женщина не стала сообщать о случившемся в правоохранительные органы.

На следующий день, убирая территорию в том же месте, женщина увидела того самого парня, кто оставил ее вчера без ценных вещей: приметы грабителя она запомнила хорошо. На этот разпотерпевшая не растерялась и набрала «102».

По подозрению в грабеже сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя города Борисова, ранее судимого за аналогичные преступления. Мужчина признался в содеянном, у него обнаружена и изъята часть похищенных денег, а также проездной билет. Большую часть финансов он успел потратить на спиртное и продукты питания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.