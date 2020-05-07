Буда-Кошелевская ЦРБ получила в качестве медицинской гуманитарной помощи от Китая 7 пульсоксиметров, 10 бесконтактных термометров, 5 тысяч перчаток и 10 защитных экранов. Об этом «Авангарду» сообщила главный врач Жанна Евтухова.
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Приборы для диагностики и средства индивидуальной защиты для медиков. Буда-Кошелевская ЦРБ получила гуманитарную помощь от Китая
07.05.2020 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Буда-Кошелевская ЦРБ получила в качестве медицинской гуманитарной помощи от Китая 7 пульсоксиметров, 10 бесконтактных термометров, 5 тысяч перчаток и 10 защитных экранов. Об этом «Авангарду» сообщила главный врач Жанна Евтухова.
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Приборы для диагностики и средства индивидуальной защиты для медиков. Буда-Кошелевская ЦРБ получила гуманитарную помощь от Китая
Буда-Кошелевская ЦРБ получила в качестве медицинской гуманитарной помощи от Китая 7 пульсоксиметров, 10 бесконтактных термометров, 5 тысяч перчаток и 10...
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