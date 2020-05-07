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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закулисье белорусского радио Радио - это такая обыденная вещь для нас сегодня. Но даже сейчас, когда интернет зашел в каждый дом, без радиоприемника многим сложно представить свой обычный день. ...

Радио - это такая обыденная вещь для нас сегодня. Но даже сейчас, когда интернет зашел в каждый дом, без радиоприемника многим сложно представить свой обычный день. Даже автомобилисты перед поездкой сначала включают радио. Сегодня мы немного покажем закулисье работы радио. Как создаются материалы?Если это не прямой эфир, то радиожурналист выезжает на запись разговора с респондентом. Как, например, редактор Ярослав Даниленко. Затем журналист пишет текст, монтирует - и материал готов к выходу.Нам удалось попасть даже в святая святых белорусского радио - в студию, где выходят в прямые эфиры.Радио стало неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей, и хотя многие скептики говорили, что век этого изобретения будет недолгим, оно не становится менее популярным, а просто развивается в ногу со временем.Поздравляем всех наших коллег с Днем радио и телевидения, который отмечается уже 95 лет!