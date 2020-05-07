Директор фирмы в Полоцке присвоила два авто и два здания предприятия, а также не платила налоги

Источник материала: Tut.by

Жительница Полоцка получила 4,5 года колонии за присвоение имущества и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает прокуратура области.



Фото: nevesti.com

В 2011 году предприниматель из России учредил в Полоцке частное торговое унитарное предприятие. Фирма продавала напольные покрытия. Директором стала 39-летняя местная жительница.

Клиентская база и доходы фирмы росли, и учредитель почти перестал контролировать работу директора. И она решила завладеть двумя объектами недвижимости и двумя автомобилями предприятия. До деноминации все это стоило более 1 млрд рублей (сегодня — 100 тысяч рублей).

Для этого обвиняемая подделала документы для перерегистрации ЧТУП в ООО и отправила их в райисполком.

Номинальным собственником почти всего имущества нового предприятия стала мать директора. После этого руководитель совершала незаконные сделки с имуществом и уклонялась от уплаты налогов.

Суд признал женщину виновной в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Приговор — 4,5 года колонии общего режима.