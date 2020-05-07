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Директор фирмы в Полоцке присвоила два авто и два здания предприятия, а также не платила налоги
07.05.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Полоцка получила 4,5 года колонии за присвоение имущества и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает прокуратура области.
В 2011 году предприниматель из России учредил в Полоцке частное торговое унитарное предприятие. Фирма продавала напольные покрытия. Директором стала 39-летняя местная жительница.
Клиентская база и доходы фирмы росли, и учредитель почти перестал контролировать работу директора. И она решила завладеть двумя объектами недвижимости и двумя автомобилями предприятия. До деноминации все это стоило более 1 млрд рублей (сегодня — 100 тысяч рублей).
Для этого обвиняемая подделала документы для перерегистрации ЧТУП в ООО и отправила их в райисполком.
Номинальным собственником почти всего имущества нового предприятия стала мать директора. После этого руководитель совершала незаконные сделки с имуществом и уклонялась от уплаты налогов.
Суд признал женщину виновной в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Приговор — 4,5 года колонии общего режима.
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В 2011 году предприниматель из России учредил в Полоцке частное торговое унитарное предприятие. Фирма продавала напольные покрытия с их бесплатной укладкой....
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