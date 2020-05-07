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Дань памяти Великой Победы отдал Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

07.05.2020 14:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" глава ведомства подчеркнул, что с течением времени такие мероприятия становятся все важнее для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Война - это смерть, ужас, горе и страдание. Наши дети, наши внуки, наверное, еще меньше знают, чем мы, об этой войне. Поэтому эта акция и то, что происходит сейчас в Беларуси, все события направлены на то, чтобы мы помнили и чтобы сделали все для того, чтобы это никогда не повторилось".

В Канун юбилея по всей республике вспоминают героев-защитников Родины. Возложение цветов - дань памяти всем погибшим воинам и напоминание о цене мира. Его сохранение - одна из приоритетных задач политики Беларуси.

 
 
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Во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" глава ведомства подчеркнул, что с течением времени такие мероприятия становятся все важнее для сохранения памяти о...
 
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