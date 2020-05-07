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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дань памяти Великой Победы отдал Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей Во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" глава ведомства подчеркнул, что с течением времени такие мероприятия становятся все важнее для сохранения памяти о...

Во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" глава ведомства подчеркнул, что с течением времени такие мероприятия становятся все важнее для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.В Канун юбилея по всей республике вспоминают героев-защитников Родины. Возложение цветов - дань памяти всем погибшим воинам и напоминание о цене мира. Его сохранение - одна из приоритетных задач политики Беларуси.