|
Фейерверк в Минске запустят с восьми точек с музыкальным сопровождением. Список мест
07.05.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Праздничный фейерверк в День Победы в Минске запустят с 8 точек под специальное музыкальное сопровождение. Об этом
Фейерверк можно увидеть в районе площади Победы, у стелы «Минск — город-герой», на площадке у «Чижовка-Арены», у гостиницы «Беларусь», в районе столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, возле ботанического сада, на набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.
Фейерверки сопроводят музыкой. Минчане, которые будут смотреть на залпы из окна квартир, могут включить радио с трансляцией музыкального шоу. Это будут станции «Пилот FM», «Радио Минск», «Душевное радио» и «Минская волна».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фейерверки сопроводят музыкой, которую будут транслировать по радио.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)