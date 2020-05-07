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Фейерверк в Минске запустят с восьми точек с музыкальным сопровождением. Список мест

07.05.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздничный фейерверк в День Победы в Минске запустят с 8 точек под специальное музыкальное сопровождение. Об этом сообщает Мингорисполком.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фейерверк можно увидеть в районе площади Победы, у стелы «Минск — город-герой», на площадке у «Чижовка-Арены», у гостиницы «Беларусь», в районе столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, возле ботанического сада, на набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.

Фейерверки сопроводят музыкой. Минчане, которые будут смотреть на залпы из окна квартир, могут включить радио с трансляцией музыкального шоу. Это будут станции «Пилот FM», «Радио Минск», «Душевное радио» и «Минская волна».

 
Теги: Минск
 
 
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Фейерверки сопроводят музыкой, которую будут транслировать по радио.
 
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